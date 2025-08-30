ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Чоловік перерив 18 тонн сміття і знайшов обручку дружини

У Канаді жінка випадково поклала обручки у пакет зі сміттям, однак чоловік її вирішив не здаватися і знайшов їх.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Обручки виявили у смітті

Обручки виявили у смітті / © Pixabay

Житель Канади зміг знайти обручки дружини на звалищі після того, як вона випадково викинула їх у сміття разом з органічними відходами.

Про це повідомляє CBC.

Стів Ван Іссельдейк перебрав 18 тонн відходів на полігоні Місшен у Британській Колумбії після того, як обручки його дружини Жаннін потрапили в пакет від попкорну і опинилися у смітті.

Працівник сміттєзвалища Денні Вебстер допоміг Іссельдейку — він використав екскаватор, щоб розгрібати відходи. Вебстер зізнався, що спочатку хотів порадити чоловікові просто купити нові обручки, але був вражений його цілеспрямованістю.

«Дружина була налаштована скептично, але я сказав, що спробую», — згадує чоловік.

Удача посміхнулася йому, коли він помітив у смітті сосиски, які вони нещодавно викидали. Поруч із ними перебували обручки.

Нагадаємо, жінка знайшла справжній діамант вагою 2,3 карата під час відвідування національного парку Crater of Diamonds State Park в Арканзасі. Камінь вона планує вставити у власну обручку.

Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie