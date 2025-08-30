- Дата публікації
Чоловік перерив 18 тонн сміття і знайшов обручку дружини
У Канаді жінка випадково поклала обручки у пакет зі сміттям, однак чоловік її вирішив не здаватися і знайшов їх.
Житель Канади зміг знайти обручки дружини на звалищі після того, як вона випадково викинула їх у сміття разом з органічними відходами.
Про це повідомляє CBC.
Стів Ван Іссельдейк перебрав 18 тонн відходів на полігоні Місшен у Британській Колумбії після того, як обручки його дружини Жаннін потрапили в пакет від попкорну і опинилися у смітті.
Працівник сміттєзвалища Денні Вебстер допоміг Іссельдейку — він використав екскаватор, щоб розгрібати відходи. Вебстер зізнався, що спочатку хотів порадити чоловікові просто купити нові обручки, але був вражений його цілеспрямованістю.
«Дружина була налаштована скептично, але я сказав, що спробую», — згадує чоловік.
Удача посміхнулася йому, коли він помітив у смітті сосиски, які вони нещодавно викидали. Поруч із ними перебували обручки.
