Чоловік перерив 18 тонн сміття і знайшов обручку дружини

Обручки виявили у смітті / © Pixabay

Житель Канади зміг знайти обручки дружини на звалищі після того, як вона випадково викинула їх у сміття разом з органічними відходами.

Про це повідомляє CBC.

Стів Ван Іссельдейк перебрав 18 тонн відходів на полігоні Місшен у Британській Колумбії після того, як обручки його дружини Жаннін потрапили в пакет від попкорну і опинилися у смітті.

Працівник сміттєзвалища Денні Вебстер допоміг Іссельдейку — він використав екскаватор, щоб розгрібати відходи. Вебстер зізнався, що спочатку хотів порадити чоловікові просто купити нові обручки, але був вражений його цілеспрямованістю.

«Дружина була налаштована скептично, але я сказав, що спробую», — згадує чоловік.

Удача посміхнулася йому, коли він помітив у смітті сосиски, які вони нещодавно викидали. Поруч із ними перебували обручки.

