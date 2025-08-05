Чоловік помер після вживання таблеток від глистів для коней, які рекламували як "ліки від раку"

Чоловік помер, приймаючи небезпечний препарат для тварин / © dailymail.co.uk

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У Великій Британії 45-річний Лі Редпат помер після вживання неліцензійного препарату фенбендазол, який він помилково вважав засобом для запобігання раку. Його вдова, Лорен Лол, закликає людей не довіряти сумнівним порадам з інтернету, попереджаючи, що вони «несвідомо вбивають себе».

Про це пише Dailymail.co.uk.

Чоловік придбав фенбендазол, який зазвичай використовують як засіб проти глистів для тварин, онлайн у постачальника з України. За словами Лорен, Лі почав приймати препарат, побачивши в соціальних мережах твердження про його ефективність у боротьбі з онкологією. Ці чутки підтримував навіть актор Мел Гібсон, який заявляв, що препарат допоміг його друзям вилікувати рак.

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Офіційні висновки та застереження

Після трьох тижнів вживання препарату, 12 квітня 2024 року, Лі Редпата госпіталізували до лікарні з ознаками гострої печінкової недостатності. Через два тижні, 29 квітня, він помер.

Коронер встановив, що безпосередньою причиною смерті стало саме вживання фенбендазолу, який спричинив серйозне ушкодження печінки. Зазначається, що попри історію зловживання алкоголем, чоловік був би живий, якби не приймав цей препарат.

На слуханнях Лорен Лол наголосила, що люди можуть легко придбати цей засіб в інтернеті, не маючи повної інформації про його небезпеку. Її слова підтвердив і лікар-гепатолог, заявивши, що фенбендазол не ліцензований для вживання людьми та не має доведеної ефективності проти раку.

Нагадаємо, 25-річна Шарлотта Кент із Великої Британії роками вважала, що має проблеми зі здуттям живота, але згодом з’ясувалося — вона «вмирає від голоду» через рідкісне та небезпечне захворювання. Діагноз — синдром верхньої брижової артерії (СВБА) або синдром Вілкі — було встановлено лише після тривалих років болю, нудоти та виснаження. За цей час дівчина провела 47 із 60 місяців у лікарні.