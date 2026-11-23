Знахідка в підвалі

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У Туреччині чоловік під час ремонту власного будинку випадково виявив ціле підземне місто, розраховане на проживання до 20 тис. людей.

Про це пише Daily Mail у своєму матеріалі.

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Йдеться про підземне місто Деринкую, розташоване в турецькому регіоні Каппадокія. Воно залишалося невідомим сучасному світу до 1960-х років. Саме тоді місцевий житель, ремонтуючи свій будинок, натрапив на незвичайну знахідку.

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Ціле підземне місто Фото dailymail.

Коли чоловік пробив стіну в підвалі, за нею виявилася прихована кімната. Подальше дослідження проходів привело до відкриття масштабного підземного комплексу.

За оцінками дослідників, Деринкую сягає приблизно 85 м углиб землі та має 18 рівнів. У ньому могли одночасно ховатися до 20 тис. людей разом із худобою та запасами їжі.

У Туреччині виявлено підземне місто Фото dailymail.

Що знайшли під землею

Деринкую був не просто системою печер і тунелів. Підземне місто мало необхідну інфраструктуру для життя великої громади. Тут облаштували їдальні, церкви, стайні, винні погреби, місіонерську школу, а також приміщення для кип’ятіння патоки.

Однією з особливостей комплексу стала вентиляційна шахта завглибшки 55 метрів. Вона забезпечувала доступ свіжого повітря до підземних приміщень, а також могла використовуватися як колодязь.

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За даними видання Daily Mail, місто, ймовірно, виникло у візантійську добу — між 780 і 1180 роками. Його використовували як сховище під час загроз вторгнення персів, арабів і сельджуків. Крім того, підземні приміщення допомагали рятуватися від літньої спеки та зимового холоду.

Чому в Каппадокії з’явилися підземні міста

Деринкую — не єдине таке поселення в регіоні. Під Каппадокією розташовані сотні підземних комплексів.

Мільйони років тому вулканічна активність вкрила цю місцевість кількома шарами попелу. Згодом ерозія сформувала незвичайний ландшафт із кам’яними шпилями та скелями, які називають «казковими димарями».

Вулканічна порода (туф) виявилася досить м’якою, щоб її можна було легко обробляти. Саме тому вона стала зручним матеріалом для створення підземних приміщень.

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Для відвідувачів Деринкую відкрили 1965 року. Однак сьогодні туристам доступні лише близько 10% комплексу. Вартість квитка, за інформацією видання, становить 13 євро.

Дістатися до підземного міста можна автобусом із Гереме. Також туристам рекомендують відвідувати його у складі екскурсійної групи.

Підземне місто є і в Польщі

Ще одна відома підземна пам’ятка розташована поблизу польського Кракова — це соляна шахта «Величка». Її історія налічує понад 700 років, а сама шахта має дев’ять рівнів.

Колись вона була найбільшим джерелом солі в Польщі. Видобуток припинили 1996 року, хоча випарену сіль там досі виробляють і збирають. Нині шахта є популярною туристичною локацією.

Загальна довжина її підземних тунелів становить близько 150 миль (приблизно 241 км). Для відвідувачів відкриті лише близько 2% території. Туристи можуть обрати звичайний маршрут або маршрут шахтарів.

Під час екскурсії можна побачити підземні зали, соляні озера та каплицю Святої Кінги. Також відвідувачам показують старовинні інструменти й обладнання, які використовували для видобутку солі. На туристичному маршруті доведеться подолати понад 800 сходинок.

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