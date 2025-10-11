Чоловік придбав вінтажну скриньку і розплакався, заглянувши всередину

Старовинна скринька. Ілюстративне зображення / © Pixabay

Покупець благодійного магазину розчулився, придбавши вінтажну дерев’яну скриньку та виявивши на її дні зворушливе рукописне послання.

Про це повідомляє видання Mirror.

Про свою покупку, зроблену у благодійному магазині Товариства Святого Вінсента де Поля (SVdP), чоловік розповів у соцмережі Reddit, опублікувавши фотографії скриньки зі зворушливим написом.

Свій пост у соцмережах він назвав «Змусило мене плакати».

«Знайшли це в SVDP. Це гарна, добре зроблена маленька коробочка. Дуже приємно пахне», — йдеться в описі до фото.

Напис на дні коробки гласить: «Це те, що бабуся обіцяла тобі на день народження, дідусю, 17 червня 1961 року».

Ще один напис, зроблений іншим почерком, повідомляє: «Бабуся померла 19 березня 1961 року».

«Шкода, що я не можу знайти, кому це належало, але, на жаль, немає жодної ідентифікаційної інформації, окрім дати смерті», — додав покупець.

Один з користувачів Reddit прокоментував цей допис, зауваживши, що теж є колекціонером «спогадів, що належать іншим».

Покупець у відповіді до коментаря зазначив, що тепер використовує цю скриньку для зберігання особливих, сентиментальних речей, які я збирав протягом життя.

«Це особлива маленька скринька, і для мене честь бути її хранителем!» — наголосив він.

