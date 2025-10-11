- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 750
- Час на прочитання
- 1 хв
Чоловік придбав вінтажну скриньку і розплакався, заглянувши всередину
Покупець зазначив, що тепер використовує скриньку для зберігання особливих, сентиментальних речей.
Покупець благодійного магазину розчулився, придбавши вінтажну дерев’яну скриньку та виявивши на її дні зворушливе рукописне послання.
Про це повідомляє видання Mirror.
Про свою покупку, зроблену у благодійному магазині Товариства Святого Вінсента де Поля (SVdP), чоловік розповів у соцмережі Reddit, опублікувавши фотографії скриньки зі зворушливим написом.
Свій пост у соцмережах він назвав «Змусило мене плакати».
«Знайшли це в SVDP. Це гарна, добре зроблена маленька коробочка. Дуже приємно пахне», — йдеться в описі до фото.
Напис на дні коробки гласить: «Це те, що бабуся обіцяла тобі на день народження, дідусю, 17 червня 1961 року».
Ще один напис, зроблений іншим почерком, повідомляє: «Бабуся померла 19 березня 1961 року».
«Шкода, що я не можу знайти, кому це належало, але, на жаль, немає жодної ідентифікаційної інформації, окрім дати смерті», — додав покупець.
Один з користувачів Reddit прокоментував цей допис, зауваживши, що теж є колекціонером «спогадів, що належать іншим».
Покупець у відповіді до коментаря зазначив, що тепер використовує цю скриньку для зберігання особливих, сентиментальних речей, які я збирав протягом життя.
«Це особлива маленька скринька, і для мене честь бути її хранителем!» — наголосив він.
Нагадаємо, в Ізраїлі чоловік випадково виявив візантійський скарб із золотими монетами в ідеальному стані.