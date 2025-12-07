ТСН у соціальних мережах

419
2 хв

Чоловік розгадав таємницю 40-річних дверей біля будинку — знайшов реліквії минулого (фото)

Мешканець відкрив старовинні двері та знайшов раритетне обладнання для видобутку. Фото викликали тисячі реакцій на Reddit.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чоловік розгадав таємницю 40-річних дверей біля будинку — знайшов реліквії минулого (фото)

Мешканець розгадав таємницю 40-річних дверей біля власного будинку / © pixabay.com

Житель американського містечка десятиліттями ігнорував загадкові двері за своїм садом, але одного дня зважився зазирнути всередину. Відкриття вразило його настільки, що історія миттєво стала вірусною в Мережі. На фото знахідки відреагували тисячі користувачів.

Про це йдеться на Reddit в дописі r/urbanexploration.

Деталі знахідки

Чоловік розмістив фото на Reddit у спільноті урбан-експлорерів, де описав свій випадок.

Занедбана комора Фото Reddit, r/urbanexploration

Щодня, понад 40 років, ігноруючи комору, він раптом захотів перевірити її вміст.

За одними дверима виявилися раритетні інструменти — кирка, вагонетка, тачка та інше обладнання для підземних робіт. Друге приміщення було оздоблене дерев’яною підлогою й слугувало, ймовірно, складом для гірничої справи поблизу покинутої шахти.​

Комора - спадщина від видобувної компанії Фото: Reddit

Версія автора

Власник ділянки не уточнив локацію у дописі, але в коментарях припустив що це, ймовірно, спадщина від видобувної компанії чи забуті речі сусіда, залишені без нагляду.

Фото Reddit

Реакція Мережі

Користувачі активно коментували пост, додавши свої версії щодо диво-комори:

  • «Чекав 40 років для такого?»,

  • «Обладнання для солі чи вугілля — впізнаю балки та молоти», ​

  • «Мій дідусь мав схоже в шахті​»,

  • «Вагонетка типова для соледобувних робіт​»,

  • «Просто забутий склад непотребу від попереднього власника​».

Нагадаємо, раніше оловік знайшов покинутий будинок у лісі та ризикнув туди зайти. Мережу сколихнули фото того, що він там побачив.

