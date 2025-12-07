- Дата публікації
Чоловік розгадав таємницю 40-річних дверей біля будинку — знайшов реліквії минулого (фото)
Мешканець відкрив старовинні двері та знайшов раритетне обладнання для видобутку. Фото викликали тисячі реакцій на Reddit.
Житель американського містечка десятиліттями ігнорував загадкові двері за своїм садом, але одного дня зважився зазирнути всередину. Відкриття вразило його настільки, що історія миттєво стала вірусною в Мережі. На фото знахідки відреагували тисячі користувачів.
Про це йдеться на Reddit в дописі r/urbanexploration.
Деталі знахідки
Чоловік розмістив фото на Reddit у спільноті урбан-експлорерів, де описав свій випадок.
Щодня, понад 40 років, ігноруючи комору, він раптом захотів перевірити її вміст.
За одними дверима виявилися раритетні інструменти — кирка, вагонетка, тачка та інше обладнання для підземних робіт. Друге приміщення було оздоблене дерев’яною підлогою й слугувало, ймовірно, складом для гірничої справи поблизу покинутої шахти.
Версія автора
Власник ділянки не уточнив локацію у дописі, але в коментарях припустив що це, ймовірно, спадщина від видобувної компанії чи забуті речі сусіда, залишені без нагляду.
Реакція Мережі
Користувачі активно коментували пост, додавши свої версії щодо диво-комори:
«Чекав 40 років для такого?»,
«Обладнання для солі чи вугілля — впізнаю балки та молоти»,
«Мій дідусь мав схоже в шахті»,
«Вагонетка типова для соледобувних робіт»,
«Просто забутий склад непотребу від попереднього власника».
