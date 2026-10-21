- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 2 хв
Чоловік розіграв затримання працівниками ТЦК, щоб освідчитися коханій: як відреагувала Мережа (відео)
Відео незвичного освідчення в Запоріжжі активно шириться мережею, однак задум чоловіка розкритикували в соцмережах.
У Запоріжжі чоловік вирішив незвично освідчитися коханій і розіграв сцену затримання працівниками ТЦК. Його нібито силоміць заштовхали до мікроавтобуса, однак невдовзі замість затримання на дівчину чекали квіти та обручка.
Відео з креативним освідченням активно поширюється в Мережі.
Як чоловік розіграв сцену затримання працівниками ТЦК заради освідчення
На відео, опублікованому місцевим ресурсом, чоловік разом із людьми, які грали роль працівників ТЦК, інсценував затримання. Його посадили до мікроавтобуса на очах у дівчини, яка, судячи з відео, не одразу зрозуміла, що відбувається.
Згодом чоловік вийшов із квітами та обручкою й освідчився коханій. Дівчина розплакалася від несподіванки, але погодилася стати його дружиною.
«Дівчина від шоку розплакалася, але відповіла «так». Як вам такий креатив?», — запитали автори публікації в Instagram.
Нестандартний спосіб зробити пропозицію активно обговорюють у Мережі
Частина користувачів розкритикувала задум, зауваживши, що імітація примусового затримання недоречна, адже для багатьох українців такі ситуації пов’язані зі страхом, стресом і негативним досвідом мобілізації.
«Це не креатив, а просто недоречно. Для багатьох людей «бусифікація» — це страх, стрес і реальний негативний досвід, а не привід для розіграшу», — пишуть деякі користувачі Instagram в коментарях під відео.
Коментатори також наголошували, що подібні розіграші можуть зачіпати військових, їхні родини та людей, які особисто стикалися з примусовим затриманням.
«Такі “жарти” можуть бути болючими для військових і їхніх родин. Не всі ситуації варто перетворювати на контент», — зазначають користувачі Instagram в коментарях.
Нагадаємо, ТСН.ua раніше розповідав і про інші незвичні історії освідчень. Зокрема, у мережі стало вірусним відео романтичної пропозиції, яке перетворилося на кумедний ролик через фільтр Snapchat, що випадково залишився увімкненим під час знімання.
Ще одна незвична історія сталася в Запоріжжі, де рятувальник освідчився коханій під час тактичних навчань. Дівчина відповіла «так».