Чоловік розіграв затримання працівниками ТЦК, щоб освідчитися коханій: як відреагувала Мережа (відео)

Незвична пропозиція в Запоріжжі / © unsplash.com

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У Запоріжжі чоловік вирішив незвично освідчитися коханій і розіграв сцену затримання працівниками ТЦК. Його нібито силоміць заштовхали до мікроавтобуса, однак невдовзі замість затримання на дівчину чекали квіти та обручка.

Відео з креативним освідченням активно поширюється в Мережі.

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Як чоловік розіграв сцену затримання працівниками ТЦК заради освідчення

На відео, опублікованому місцевим ресурсом, чоловік разом із людьми, які грали роль працівників ТЦК, інсценував затримання. Його посадили до мікроавтобуса на очах у дівчини, яка, судячи з відео, не одразу зрозуміла, що відбувається.

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Згодом чоловік вийшов із квітами та обручкою й освідчився коханій. Дівчина розплакалася від несподіванки, але погодилася стати його дружиною.

«Дівчина від шоку розплакалася, але відповіла «так». Як вам такий креатив?», — запитали автори публікації в Instagram.

Нестандартний спосіб зробити пропозицію активно обговорюють у Мережі

Частина користувачів розкритикувала задум, зауваживши, що імітація примусового затримання недоречна, адже для багатьох українців такі ситуації пов’язані зі страхом, стресом і негативним досвідом мобілізації.

«Це не креатив, а просто недоречно. Для багатьох людей «бусифікація» — це страх, стрес і реальний негативний досвід, а не привід для розіграшу», — пишуть деякі користувачі Instagram в коментарях під відео.

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© Instagram

© Instagram

© Instagram

© Instagram

© Instagram

Коментатори також наголошували, що подібні розіграші можуть зачіпати військових, їхні родини та людей, які особисто стикалися з примусовим затриманням.

«Такі “жарти” можуть бути болючими для військових і їхніх родин. Не всі ситуації варто перетворювати на контент», — зазначають користувачі Instagram в коментарях.

Нагадаємо, ТСН.ua раніше розповідав і про інші незвичні історії освідчень. Зокрема, у мережі стало вірусним відео романтичної пропозиції, яке перетворилося на кумедний ролик через фільтр Snapchat, що випадково залишився увімкненим під час знімання.

Ще одна незвична історія сталася в Запоріжжі, де рятувальник освідчився коханій під час тактичних навчань. Дівчина відповіла «так».

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