Чоловік розказав, як виживав тиждень на Евересті без додаткового кисню, їжі та води

Еверест Фото ілюстративне / © Associated Press

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Непальського шерпу Даву Шерпу, якого майже тиждень вважали зниклим на Евересті та який дивом вижив без їжі, води й додаткового кисню, перевели з відділення інтенсивної терапії до звичайної палати. Його історія вже викликала широкий резонанс у світовій альпіністській спільноті та поставила питання щодо безпеки експедицій на найвищій вершині світу.

Про це йдеться у матеріалі The Independent із посиланням на інтерв’ю BBC Nepali.

57-річний Дава Шерпа, також відомий як Гілларі Дава Шерпа, зник 30 травня під час одного з останніх сходжень весняного сезону на Евересті. Майже шість діб він провів у так званій «зоні смерті» — на висоті, де рівень кисню є критично низьким для людини.

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4 червня чоловіка знайшли поблизу льодовика Кхумбу. Виснажений альпініст самостійно повз у напрямку базового табору. Після цього його евакуювали гелікоптером до Катманду.

Лікарі діагностували у нього сильне зневоднення, обмороження та перелом стегнової кістки.

За словами родичів, стан Шерпи поступово покращується. Він уже може розмовляти та самостійно приймати їжу.

Як вдалося вижити на Евересті

Сам Дава Шерпа розповів, що після втрати контакту з групою залишився на горі сам без запасів кисню.

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«Я не думав, що виживу. Мене залишили, тому що в мене закінчився кисень», — сказав він в інтерв’ю BBC Nepali.

Спочатку чоловік узагалі залишився без їжі. Для втамування спраги він жував сніг і лід. Пізніше знайшов у кишенях кілька шоколадок та перекусів, які допомогли підтримати сили під час самостійного спуску з висоти близько 7,6 км до приблизно 5,3 км над рівнем моря.

За словами директора непальської компанії 8K Expeditions Лакпи Шерпи, випадок Дави Шерпи є одним із найдивовижніших в історії Евересту.

«Його здатність самостійно врятувати себе та дістатися безпечного місця — одна з найнеймовірніших історій, які ми коли-небудь бачили на Евересті», — заявив він.

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Потрапив в ущелину та провів там два дні

Родичі альпініста розповіли, що чоловік впав у льодовикову тріщину вище льодопаду Кхумбу і залишався там близько двох діб.

Вибратися він зміг лише після того, як снігопади та сходження лавин частково засипали провалля.

Сім’я вже почала проводити жалобні обряди, коли з’явилася інформація про його можливу загибель.

Зрештою Даву Шерпу помітили співробітники Комітету контролю забруднення Сагарматхи (SPCC), які займаються обслуговуванням маршрутів на Евересті. Вони знайшли його виснаженим, коли той повз через сніг неподалік льодовика Кхумбу.

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Родина вимагає розслідування

Після порятунку родичі звинуватили туристичну компанію Himalayan Traverse Adventure у недбалості та подали скаргу до правоохоронних органів.

На їхню думку, пошуково-рятувальну операцію потрібно було розпочати значно раніше.

«Якби зник іноземний альпініст, пошуки організували б набагато швидше. Але він був літнім непальцем», — заявив племінник шерпи Карма Гелдже Шерпа.

До розслідування закликають і представники альпіністської спільноти Непалу.

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Президент Асоціації підкорювачів Евересту Майя Шерпа вважає, що необхідно з’ясувати всі обставини інциденту, аби подібні випадки не повторювалися в майбутньому.

Водночас у Himalayan Traverse Adventure заперечують звинувачення. У компанії заявляють, що негода не дозволяла оперативно розпочати пошуки, оскільки це створювало загрозу для життя рятувальників.

Один із найзавантаженіших сезонів на Евересті

Сезон сходжень на Еверест 2026 року став одним із найактивніших за всю історію. За попередніми даними влади Непалу, вершину підкорили понад тисячу альпіністів.

Водночас щонайменше п’ятеро людей загинули під час сходжень цього року, серед них двоє громадян Індії та троє непальців.

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