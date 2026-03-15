Вакцину від раку для собаки створили за допомогою ChatGPT Фото ілюстративне / © unsplash.com

Австралійський технологічний підприємець Пол Конінгем використав штучний інтелект і чат-бот ChatGPT, щоб допомогти створити експериментальну вакцину від раку для своєї собаки. Результати лікування настільки вразили науковців, що тепер вони розглядають можливість застосування подібних технологій у лікуванні людей.

Про це повідомляє theaustralian.

Історія почалася після того, як собака Розі, яку Конінгем узяв із притулку 2019 року, захворіла на агресивну форму раку — мастоцитому. 2024-го ветеринари повідомили, що у тварини залишилося лише кілька місяців життя.

Попри хіміотерапію та операції, пухлини не зникали, а лише тимчасово сповільнювалися. Тоді власник вирішив звернутися до штучного інтелекту, щоб знайти альтернативні підходи до лікування.

Розі і Пол Конінгем Фото theaustralian

Як ChatGPT допоміг створити лікування

Конінгем, який має понад 17 років досвіду у сфері машинного навчання та аналізу даних, використав ChatGPT для пошуку можливих методів лікування. Саме чат-бот підказав йому звернути увагу на імунотерапію та геномний аналіз пухлини.

Першим кроком стало секвенування ДНК собаки. В Університеті Нового Південного Уельсу в Сіднеї провели генетичний аналіз — дослідники порівняли ДНК здорових клітин із ДНК пухлини, щоб визначити мутації, які спричиняють рак.

Після отримання даних Конінгем використав алгоритми та інструменти штучного інтелекту, щоб проаналізувати мутації і знайти можливі цілі для лікування.

За словами директора Центру геноміки Рамачіотті при університеті Мартіна Сміта, команда була здивована наполегливістю власника собаки.

«Пол був неймовірно наполегливим. Він самостійно проаналізував дані, знайшов цікаві мутації, використав алгоритми для пошуку білків і навіть запропонував потенційні терапевтичні цілі. Це було вражаюче», — зазначив учений.

Персоналізована mRNA-вакцина

Після аналізу геному дослідники разом із Конінгемом вирішили створити персоналізовану вакцину на основі технології mRNA — тієї ж технології, яка використовувалася у вакцинах проти COVID-19.

Директор Інституту РНК при Університеті Нового Південного Уельсу Палл Тордарсон розробив індивідуальну формулу вакцини на основі генетичних даних пухлини Розі.

За його словами, це один із перших випадків створення персоналізованої вакцини від раку для собаки.

«Ми перебуваємо на передовій імунотерапії раку. Те, що сталося з Розі, показує, що персоналізована медицина може бути дуже ефективною і створюватися досить швидко завдяки технології mRNA», — пояснив професор.

Перші результати лікування

Щоб застосувати експериментальну вакцину, довелося отримати етичний дозвіл на проведення лікування. Зрештою ін’єкції погодилася провести команда ветеринарних дослідників з Університету Квінсленду.

Першу дозу Розі отримала у грудні 2025 року, після чого їй зробили ще одну ін’єкцію та готують наступну.

За словами ветеринарної дослідниці Рейчел Аллавени, результати перевершили очікування: одна з пухлин зменшилася приблизно вдвічі, загальний стан собаки значно покращився, вона стала активнішою і почала поводитися як раніше

«Коли таке відбувається вперше — це майже магія. Пухлина була дуже великою, але після лікування вона значно зменшилася», — зазначила дослідниця.

Чому відкриття вакцини від раку для собак важливо для людей

Науковці наголошують, що ця історія демонструє потенціал так званої «громадянської науки», коли люди без медичної освіти можуть долучатися до наукових досліджень завдяки технологіям і штучному інтелекту.

Директор Центру молекулярної онкології Університету Нового Південного Уельсу Девід Томас вважає цей випадок показовим.

«Вражає те, що людина з досвідом у комп’ютерних науках змогла застосувати свої навички у науковому процесі. Це дуже сильний приклад того, як технології можуть допомагати медицині», — сказав він.

Що буде далі

Наразі команда працює над другою вакциною, яка має атакувати пухлину, що не відреагувала на перше лікування. Для цього планують провести повторне генетичне секвенування.

Сам Пол Конінгем каже, що витратив на лікування десятки тисяч доларів, але не шкодує про це.

«Вона була зі мною у найважчі часи і завжди дарувала безумовну любов. Вона — мій найкращий друг», — зазначив він.

Попри те, що вчені поки не називають цей метод повноцінним лікуванням, історія Розі вже стала прикладом того, як штучний інтелект може допомогти у створенні нових методів боротьби з раком — як для тварин, так і потенційно для людей.

