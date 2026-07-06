Чоловік спробував відкрити двері літака під час польоту: що сталося далі

Літак / © pexels.com

Реклама

У США пасажир регіонального рейсу United Airlines влаштував надзвичайну ситуацію просто під час польоту. Приблизно через 15 хвилин після зльоту чоловік нібито спробував відчинити двері літака, через що екіпаж був змушений повернутися до аеропорту вильоту.

Про це пише Рeople.

Інцидент стався 30 червня на борту рейсу United Airlines 3989, який виконувався авіакомпанією Mesa Airlines та прямував з Індіанаполіса до Х’юстона, повідомляє People.

Реклама

За даними FlightAware, літак вилетів незадовго до полудня за місцевим часом. Приблизно через 15 хвилин після зльоту командир екіпажу повідомив диспетчерам про агресивну поведінку одного з пасажирів.

«У нас агресивний пасажир, який намагається відчинити двері салону. Інші пасажири зараз намагаються утримати його на місці», — повідомив пілот у радіоефірі.

Через кілька хвилин екіпаж попросив дозвіл повернутися до аеропорту та викликати правоохоронців до літака після посадки.

Пізніше Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) повідомило про інцидент місцевій поліції. Водночас до екстрених служб надійшов дзвінок від самого пасажира — 31-річного Джейкоба Кука.

Реклама

За даними слідства, чоловік заявляв, що перебуває в небезпеці та вимагав негайно посадити літак.

«Я в літаку… Я в небезпеці… Я не почуваюся тут у безпеці… Зупиніть це, інакше я зірвуся», — йдеться у матеріалах справи.

Що розповіли свідки

Свідки розповіли правоохоронцям, що під час зльоту чоловік різко підвівся зі свого місця, побіг до передньої частини салону та голосно кричав. Пасажири спробували його стримати, однак із першої спроби зробити це не вдалося.

На борту також перебувала медична працівниця, яка спеціалізується на психічному здоров’ї. За її словами, чоловік поводився так, ніби перебував у стані марення.

Реклама

«Він постійно говорив, що йому загрожує небезпека та що люди хочуть заподіяти йому шкоду», — зазначила вона.

Після безпечної посадки літака в Індіанаполісі чоловіка затримали та доставили до поліцейського відділку аеропорту.

Йому висунули обвинувачення у перешкоджанні роботі повітряного судна, порушенні громадського порядку, що вплинуло на безпеку аеропорту, а також у непокорі правоохоронцям після затримання.

Що вирішив суд

Суд встановив для підозрюваного заставу у розмірі 32 тис. доларів. Розгляд справи судом присяжних запланований на 17 серпня.

Реклама

У Федеральному управлінні цивільної авіації США підтвердили, що літак благополучно приземлився, а за фактом інциденту триває розслідування.

Нагадаємо, раніше йшлося про історію 35-річного Каллума Керра, який влаштував дебош на борту літака. Він кидався на екпаж та пасажирів, а коли його вгамували, то після приземлення літака чоловік помер.

Новини партнерів