Чоловік надіслав кота поштою: як його покарали
У Відні суд виніс вирок 20-річному юнаку, який запакував власну кішку в коробку та надіслав її поштою до іншої країни.
У Відні 20-річний чоловік відправив свою кішку на прізвисько Шана в посилці до Німеччини.
Про це повідомляє Bild.
Під час перевірки відправлень, працівники логістичного центру виявили пошкоджену посилку. Коли коробку вдалося відкрити, з неї вистрибнула кішка. Тварина була у поганому стані.
Працівники центру нагодували та відпоїли тварину, а згодом передали у притулок. Наразі здоров’ю кішки нічого не загрожує.
За допомогою адреси на посилці, правоохоронці з’ясували, що відправником виявився 20-річний мешканець одного із районів Відня.
У суді чоловік свою вину не визнав і стверджував, що тварину нібито «вкрав листоноша». Суд не повірив у версію про «крадіжку» та призначив покарання у вигляді шести місяців умовного терміну за жорстоке поводження з тваринами. Засуджений заявив, що має намір оскаржити рішення.
Раніше, американець помітив кошеня і вирішив взяти його з собою. Того ж дня він вирішив зайти до газетного кіоску, щоб купити лотерейний квиток, який виявився виграшним.
