Чоловік надіслав кота поштою: як його покарали

У Відні чоловік відправив свою кішку до Німеччини поштою / © wired

Реклама

У Відні 20-річний чоловік відправив свою кішку на прізвисько Шана в посилці до Німеччини.

Про це повідомляє Bild.

Під час перевірки відправлень, працівники логістичного центру виявили пошкоджену посилку. Коли коробку вдалося відкрити, з неї вистрибнула кішка. Тварина була у поганому стані.

Реклама

Працівники центру нагодували та відпоїли тварину, а згодом передали у притулок. Наразі здоров’ю кішки нічого не загрожує.

За допомогою адреси на посилці, правоохоронці з’ясували, що відправником виявився 20-річний мешканець одного із районів Відня.

У суді чоловік свою вину не визнав і стверджував, що тварину нібито «вкрав листоноша». Суд не повірив у версію про «крадіжку» та призначив покарання у вигляді шести місяців умовного терміну за жорстоке поводження з тваринами. Засуджений заявив, що має намір оскаржити рішення.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.