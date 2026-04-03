Чоловік надіслав кота поштою: як його покарали

У Відні суд виніс вирок 20-річному юнаку, який запакував власну кішку в коробку та надіслав її поштою до іншої країни.

У Відні чоловік відправив свою кішку до Німеччини поштою

У Відні чоловік відправив свою кішку до Німеччини поштою / © wired

У Відні 20-річний чоловік відправив свою кішку на прізвисько Шана в посилці до Німеччини.

Про це повідомляє Bild.

Під час перевірки відправлень, працівники логістичного центру виявили пошкоджену посилку. Коли коробку вдалося відкрити, з неї вистрибнула кішка. Тварина була у поганому стані.

Працівники центру нагодували та відпоїли тварину, а згодом передали у притулок. Наразі здоров’ю кішки нічого не загрожує.

За допомогою адреси на посилці, правоохоронці з’ясували, що відправником виявився 20-річний мешканець одного із районів Відня.

У суді чоловік свою вину не визнав і стверджував, що тварину нібито «вкрав листоноша». Суд не повірив у версію про «крадіжку» та призначив покарання у вигляді шести місяців умовного терміну за жорстоке поводження з тваринами. Засуджений заявив, що має намір оскаржити рішення.

Раніше, американець помітив кошеня і вирішив взяти його з собою.

Читайте також:

