Чоловік вісім років прожив із ножем, що застряг у грудях
У Танзанії лікарі видалили з грудей чоловіка ніж, що перебував там вісім років. Увесь цей час предмет не турбував його.
44-річний чоловік звернувся до лікарні через гнійні виділення. Лікарі здивувалися, що чоловік не скаржився на біль у грудях, проблеми з диханням та кашель, і зробили йому рентген. Тоді вони й виявили, що всередині пацієнта застряг ніж. Лезо увійшло поруч із правою лопаткою і не зачепило жодного органу, тому він спокійно жив із ним.
Зі слів пацієнта, близько восьми років тому на нього напали з ножем, після чого він потрапив до лікарні з численними пораненнями. Лікарі не змогли зробити рентгенологічне обстеження та просто зашили його рани.
Чоловіка нічого не турбувало, тому він і не звертався по допомогу.
Лікарі успішно видалили ніж із грудей чоловіка.
