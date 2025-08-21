Чоловік вісім років прожив із ножем, що застряг у грудях

Операція минула успішно / © Pixabay

У Танзанії лікарі видалили з грудей чоловіка ніж, який він не помічав вісім років.

Про випадок пише Oddity Central.

44-річний чоловік звернувся до лікарні через гнійні виділення. Лікарі здивувалися, що чоловік не скаржився на біль у грудях, проблеми з диханням та кашель, і зробили йому рентген. Тоді вони й виявили, що всередині пацієнта застряг ніж. Лезо увійшло поруч із правою лопаткою і не зачепило жодного органу, тому він спокійно жив із ним.

Чоловіка не турбував ніж Photo: National Library of Medicine

Зі слів пацієнта, близько восьми років тому на нього напали з ножем, після чого він потрапив до лікарні з численними пораненнями. Лікарі не змогли зробити рентгенологічне обстеження та просто зашили його рани.

Чоловіка нічого не турбувало, тому він і не звертався по допомогу.

Лікарі успішно видалили ніж із грудей чоловіка.

