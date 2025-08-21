ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
296
Час на прочитання
1 хв

Чоловік вісім років прожив із ножем, що застряг у грудях

У Танзанії лікарі видалили з грудей чоловіка ніж, що перебував там вісім років. Увесь цей час предмет не турбував його.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Операція минула успішно

Операція минула успішно / © Pixabay

У Танзанії лікарі видалили з грудей чоловіка ніж, який він не помічав вісім років.

Про випадок пише Oddity Central.

44-річний чоловік звернувся до лікарні через гнійні виділення. Лікарі здивувалися, що чоловік не скаржився на біль у грудях, проблеми з диханням та кашель, і зробили йому рентген. Тоді вони й виявили, що всередині пацієнта застряг ніж. Лезо увійшло поруч із правою лопаткою і не зачепило жодного органу, тому він спокійно жив із ним.

Чоловіка не турбував ніж Photo: National Library of Medicine

Чоловіка не турбував ніж Photo: National Library of Medicine

Зі слів пацієнта, близько восьми років тому на нього напали з ножем, після чого він потрапив до лікарні з численними пораненнями. Лікарі не змогли зробити рентгенологічне обстеження та просто зашили його рани.

Чоловіка нічого не турбувало, тому він і не звертався по допомогу.

Лікарі успішно видалили ніж із грудей чоловіка.

Нагадаємо, в Австрії нейрохірургиня з міста Грац постане перед судом після того, як дозволила своїй 12-річній доньці взяти участь в операції та просвердлити пацієнту череп.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie