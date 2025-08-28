Чоловік вдавав із себе дівчину та зґвалтував двох жертв: що відомо

Джеймс Бабб / © PA

Трансгендерного офіцера-волонтера столичної поліції визнали винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. 27-річний Джеймс Бабб, який зараз ідентифікує себе як жінка на ім’я Гвін Семюелс, жорстоко зґвалтував та вчиняв сексуальне насильство щодо двох жертв. Одна з них була неповнолітньою (12 років), а іншій щойно виповнилось 18 років. Під час знайомства з ними в Інтернеті чоловік видавав себе за 16-річну дівчину.

Про це пише Daily Mail.

Бабб познайомився з однією зі своїх жертв, дівчинкою, коли їй було 12 років. Зґвалтування та сексуальне насильство відбувалися впродовж декількох років. На суді дівчина розповіла, що обвинувачений душив і бив її.

Другу жертву Бабб зустрів онлайн. Жінка повідомила, що він використовував своє становище спеціального констебля для маніпуляцій та залякування. Вона заявила, що Бабб застосовував «поліцейські методи дресирування» для контролю над нею. Слідство підтвердило, що Бабб зловживав своєю владою, що було «абсолютним» порушенням довіри.

Суд присяжних в Амершемському юридичному суді визнав Бабба винним за декількома звинуваченнями, зокрема:

Зґвалтування дитини віком до 13 років.

Сексуальні дії та напад на дитину.

Зґвалтування дорослої жінки.

Бабб, який під час оголошення вироку був без жодних емоцій, розплакався після того, як суддя закінчив зачитувати вердикт. Вирок буде оголошено пізніше.

Представник благодійної організації із захисту дітей NSPCC заявив, що дії Бабба стали шокуючим зловживанням довірою. Організація закликала надати підтримку постраждалим та наголосила, що технологічні компанії повинні робити більше, аби їхні платформи були безпечними для дітей.

