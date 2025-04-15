Чоловік виліз на дах авто, врізався у шлагбаум і побіг голяка: що сталося

У Польщі сталась дивна ДТП / © pixabay.com

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У столиці Польщі, Варшаві, водій виліз на дах автомобіля. Коли транспорт потрапив у ДТП, чоловік повністю роздягнувся та розгулював містом.

Про це пише польське видання onet.pl.

Курйозна аварія сталась у Варшаві. 35-річний чоловік спочатку заліз на дах свого автомобіля під час руху, врізався у шлагбаум і фургон, а потім роздягнувся догола і пройшовся по трасі S8. Швидка допомога забрала його до лікарні.

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«На вулиці Модлінській 35-річний чоловік їхав на даху свого автомобіля, зачепив енергетичні бар’єри, а потім фургон. Він зійшов і йшов пішки вздовж траси S8», — йдеться в повідомленні Варшавської служби швидкої допомоги на X.

Очевидці ДТП розповіли, що поки водій їхав на даху автомобіля, всередині транспорту нікого не було. Як чоловік виліз на дах — невідомо.

Чоловік не отримав серйозних травм після зіткнення з бар’єрами та фургоном. Він впав на проїжджу частину, але отримав лише синці. Потім він роздягнувся догола і вирішив продовжити прогулянку.

На трасі його зупинили випадкові перехожі та викликали медиків. Чоловік зізнався, що вживав наркотики.

Триває слідство.