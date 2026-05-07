Чоловік випадково знайшов скарб воїна віком 1500 років: який вигляд має (фото)

Золота прикраса меча / © livescience.com

У Норвегії чоловік під час прогулянки випадково знайшов золоту прикрасу від меча, якій 1500 років. Археологи кажуть, що ця цінна річ належала вождю або багатому воїну. Скоріш за все, золото навмисно закопали як подарунок богам, щоб зупинити голод та хвороби, які панували в ті часи.

Про це повідомили Livescience.

Як чоловік знайшов скарби

Золотий виріб довжиною близько 6 сантиметрів та вагою 33 грами знайшли під деревом у земляному кургані. Турист, який виявив предмет, спершу не зрозумів історичної цінності знахідки.

«Я побачив курган у землі під деревом і ткнув у нього палицею. Раптом я побачив щось блискуче. Я не зовсім зрозумів, що я знайшов», — цитує пресреліз університету слова очевидця.

Артефакт виготовлений із використанням складної техніки філіграні та прикрашений зображеннями змієподібних тварин. За словами археологів, у Північній Європі знайдено лише 17 подібних предметів.

Золота прикраса меча, яку знайшли під деревом. / © livescience.com

Історичний контекст та ритуальне значення

Археолог Хокон Рейєрсен зазначив, що знахідка вказує на існування потужного центру влади в регіоні Хоуве у першій половині VI століття. У цей період Скандинавія потерпала від вивержень вулканів, похолодання та епідемії чуми, що змушувало тодішніх лідерів вдаватися до коштовних жертвоприношень.

«Приносячи в жертву богам такі величні предмети, лідери Хова підтвердили свій статус і владу», — пояснив Рейєрсен.

Експерти також звернули увагу на художню складність оздоби. Професор-емерита Сів Крістофферсен підкреслила високу якість роботи давнього майстра.

Малюнок оздоблення на піхвах золотого меча, на якому зображено двох тварин (фіолетового кольору) та стрічку (рожевого кольору). / © livescience.com

«Філігранне оздоблення ставить цей предмет серед найкращих робіт того періоду. Це, мабуть, був чудовий меч», — додала дослідниця.

На золоті помітні подряпини, отже, власник довго користувався мечем, перш ніж закопати його. Після того як вчені вивчать знахідку, її виставлять у музеї.

«Це дозволить нам глибше дослідити саму знахідку та орнаменти, а також знайти нові відповіді про владну еліту, яка правила тут у той час», — підсумувала вона.

