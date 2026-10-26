Чоловік витратив понад $120 тис., щоби бути схожим на Брітні Спірс: який вигляд він має (фото до і після)

Пластична хірургія Фото ілюстративне

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39-річний Браян Рей із Лос-Анджелеса витратив близько 120 тис. доларів на косметичні та пластичні процедури, щоб бути схожим на американську співачку Брітні Спірс. Чоловік не планує зупинятися на досягнутому й називає себе «витвором мистецтва, над яким продовжують працювати».

Про це пише ladbible.

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Про свою зовнішність і прагнення наслідувати попзірку Рей розповідав ЗМІ ще 2022 року.

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За його словами, перші кроки до трансформації він зробив ще в підлітковому віці. Тоді мати дала йому 25 тис. доларів на встановлення вінірів.

Браян після пластичних операцій Фото Instagram/@beeray416

«Я займаюся цим із 17 років і ще не закінчив. Я — витвір мистецтва, над яким продовжують працювати», — заявив чоловік.

За десятиліття Рей переніс дві операції на носі, встановив імпланти в щоки та зробив операцію на повіках, щоб відтворити характерний погляд співачки. Також він коригував губи й м’які тканини обличчя, регулярно користується філерами та видаляє волосся на обличчі.

Чоловік також розповідав, що витрачає близько 2000 доларів щомісяця на засоби для догляду за шкірою.

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«Це того варте, адже я інвестую в себе», — пояснював він.

Браян до пластичних операцій Фото Instagram/@beeray416

Який вигляд Браян Рей мав до пластичних операцій

Рей публікував у соцмережах фотографії, на яких видно, як змінювалася його зовнішність. На ранніх знімках у нього коротше волосся та риси обличчя, які ще не зазнали хірургічних змін. Інші фотографії демонструють проміжні етапи трансформації.

Чоловік не стверджує, що зможе повністю відтворити зовнішність Спірс. За його словами, мета полягає в тому, щоб максимально наблизитися до образу співачки, зберігаючи розуміння власних рис і пропорцій обличчя.

«Коли я дивлюся на себе в дзеркало, я дуже задоволений. Чи ідеальний я? Ні, абсолютно ні. Я така сама людина, як і всі інші, і прагну певного рівня краси, джерелом натхнення для якого є Брітні Спірс. Це ніколи не зміниться, адже моє захоплення нею лише зростало протягом останніх двох десятиліть», — розповів Рей.

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Він пояснив, що працює разом із пластичними хірургами, щоб визначити, які риси можна змінити для досягнення бажаної схожості.

Однак прагнення чоловіка ще більше змінити зовнішність не завжди мало успіх. Раніше йому відмовили в подальшій операції на носі в межах телевізійного шоу Botched, присвяченого виправленню невдалих результатів пластичної хірургії.

Рей також неодноразово зустрічався зі Спірс. Зокрема, у 2006 році він познайомився зі співачкою на ринку на острові Мауї.

«Хоча вона була найбільшою зіркою у світі, під час спілкування зі мною вона зовсім не справляла такого враження. Я ніколи не забуду всього, що вона мені сказала», — написав чоловік в Instagram, згадуючи зустріч.

За словами Рея, Спірс була привітною, доброзичливою та відкритою людиною.

Нагадаємо, раніше йшлося про такий новий тренд TikTok, як «кортизолове обличчя».

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