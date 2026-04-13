ДНК-тест показав, що батько — інша людина / © Associated Press

Звичайний ДНК-тест, зроблений «заради розваги», обернувся несподіваним відкриттям і докорінно змінив життя однієї людини.

Про це йдеться у матеріалі The Mirror.

Як розповідає користувач у соцмережах, ідея пройти тест з’явилася після того, як його подруга разом з нареченим перевірила своє походження і з’ясувала, що має лише 1% спільної ДНК. Це здалося кумедним, тож він вирішив теж спробувати — без особливих очікувань.

Однак результати виявилися значно серйознішими.

Тест підтвердив зв’язок із материнською лінією, але з боку батька система несподівано визначила двох людей як найближчих родичів — фактично двоюрідних братів або навіть ближчих. Це означало, що його справжній батько може бути зовсім іншою людиною.

«Мені сказали, що в них є дядько, на якого я дуже схожий. Це просто підірвало мій мозок, адже все життя я вважав іншу людину своїм батьком», — розповів автор.

Після цього він зв’язався з чоловіком, якого вказала система. Той спочатку не впізнав матір користувача, але згодом, побачивши її старі фото, пригадав, що вони навчалися в одній школі та спілкувалися в молодості.

Тест на батьківство розставив усі крапки над «і»

Попри хвилювання перед остаточним підтвердженням тест на батьківство розставив усі крапки над «і».

«Результат ДНК-тесту готовий: він — мій батько», — написав автор в оновленні.

Не менш неочікуваною стала реакція матері. Вона зізналася, що раніше допускала таку можливість і не була шокована новиною.

Сам герой історії також сприйняв ситуацію позитивно.

«Я навіть не засмучений — навпаки, я дуже радий», — зазначив він.

Ця історія швидко набрала популярності в Мережі, а користувачі ділилися подібними випадками, коли ДНК-тести відкривали давно приховані сімейні таємниці.

Експерти нагадують, що генетичні дослідження можуть не лише розповісти про походження, а й змінити уявлення людини про власну родину.