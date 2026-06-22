ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
670
Час на прочитання
2 хв

Чоловік зняв кухонну шафку і не повірив своїм очам: що ховалося за нею понад 40 років

Мешканець Великої Британії виявив запечатані чипси часів 1980-х під час ремонту.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Ремонт

Ремонт / © pexels.com

Під час демонтажу кухонних шафок у своєму новому житлі мешканець Великої Британії Донні Маклін виявив несподіваний «ретро-сюрприз» — цілу та герметичну упаковку чипсів Golden Wonder зі смаком бекону.

Про це пише Mirror.

Чоловік припустив, що продукт може датуватися кінцем 1970-х років, однак маркування на упаковці свідчить про інше.

«Привіт, @GoldenWonderUK. Я ремонтую будинок, який нещодавно купив. Я щойно відірвав кухонну шафку від стіни і знайшов цих красунь! Я припускаю, що це кінець 1970-х. А що ти думаєш?!» — зазначив Донні Маклін у своєму дописі у соцмережі.

На пачці також була реклама тогочасного нового смаку — «коктейль із креветок». Хоча власник думав, що чіпси старіші, користувачі мережі вивчили дизайн упаковки та серійні номери і вирішили, що ці чіпси випустили приблизно у 1983 році.

Знахідка викликала жваве обговорення серед користувачів. Багатьох здивувало, що 25-грамова пачка заповнена продуктом повністю, без звичного для сучасних снеків надлишку повітря.

Стара упаковка чипсів 1970-х років / © соцмережі

Стара упаковка чипсів 1970-х років / © соцмережі

«Ого, справді ПОВНА пачка чіпсів, таке зараз не побачиш. Тепер вони на 70 відсотків складаються з повітря», — зауважив один із коментаторів.

Інші користувачі жартували про «надконцентрований смак бекону» та іронізували щодо того, чи може відкриття такої давньої упаковки призвести до непередбачуваних наслідків.

Стара упаковка чипсів 1970-х років / © соцмережі

Стара упаковка чипсів 1970-х років / © соцмережі

Компанія Golden Wonder, заснована в Шотландії у 1947 році, залишається одним із найвідоміших брендів снеків у Британії, попри те, що у 2006 році перейшла до північноірландського виробника Tayto. Знайдена пачка чіпсів стала черговим нагадуванням про історію бренду, який протягом десятиліть є частиною британської культури харчування.

Нагадаємо, рутинний огляд порожнього сільського будинку обернувся справжньою археологічною сенсацією: за однією з картин ховалася унікальна золота колекція, вік якої сягає часів Македонського царства.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
670
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie