Чоловік зняв кухонну шафку і не повірив своїм очам: що ховалося за нею понад 40 років

Ремонт / © pexels.com

Реклама

Під час демонтажу кухонних шафок у своєму новому житлі мешканець Великої Британії Донні Маклін виявив несподіваний «ретро-сюрприз» — цілу та герметичну упаковку чипсів Golden Wonder зі смаком бекону.

Про це пише Mirror.

Чоловік припустив, що продукт може датуватися кінцем 1970-х років, однак маркування на упаковці свідчить про інше.

Реклама

«Привіт, @GoldenWonderUK. Я ремонтую будинок, який нещодавно купив. Я щойно відірвав кухонну шафку від стіни і знайшов цих красунь! Я припускаю, що це кінець 1970-х. А що ти думаєш?!» — зазначив Донні Маклін у своєму дописі у соцмережі.

На пачці також була реклама тогочасного нового смаку — «коктейль із креветок». Хоча власник думав, що чіпси старіші, користувачі мережі вивчили дизайн упаковки та серійні номери і вирішили, що ці чіпси випустили приблизно у 1983 році.

Знахідка викликала жваве обговорення серед користувачів. Багатьох здивувало, що 25-грамова пачка заповнена продуктом повністю, без звичного для сучасних снеків надлишку повітря.

Стара упаковка чипсів 1970-х років / © соцмережі

«Ого, справді ПОВНА пачка чіпсів, таке зараз не побачиш. Тепер вони на 70 відсотків складаються з повітря», — зауважив один із коментаторів.

Реклама

Інші користувачі жартували про «надконцентрований смак бекону» та іронізували щодо того, чи може відкриття такої давньої упаковки призвести до непередбачуваних наслідків.

Стара упаковка чипсів 1970-х років / © соцмережі

Компанія Golden Wonder, заснована в Шотландії у 1947 році, залишається одним із найвідоміших брендів снеків у Британії, попри те, що у 2006 році перейшла до північноірландського виробника Tayto. Знайдена пачка чіпсів стала черговим нагадуванням про історію бренду, який протягом десятиліть є частиною британської культури харчування.

Нагадаємо, рутинний огляд порожнього сільського будинку обернувся справжньою археологічною сенсацією: за однією з картин ховалася унікальна золота колекція, вік якої сягає часів Македонського царства.

Новини партнерів