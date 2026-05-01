Чоловіка стратили попри зізнання іншого: деталі гучної справи у США

Джеймс Броднакс

У Техасі стратили 37-річного Джеймса Броднакса за вбивство, скоєне у 2008 році. Йому зробили смертельну ін’єкцію. Ця справа викликала великий резонанс, адже інший фігурант заявив про невинність Броднакса, а на його захист стали світові зірки.

Про це повідомляє Unilad.

Обставини справи та виконання вироку

Смерть засудженого настала о 18:47, невдовзі після того, як Верховний суд США відхилив останню апеляцію. Броднакса засудили за пограбування та вбивство двох чоловіків — Метью Батлера та Стівена Свона — біля студії звукозапису в Гарленді.

Перед смертю засуджений звернувся до родичів загиблих, наполягаючи на судовій помилці.

«Я молився до Бога про ваше прощення. Але що б ви про мене не думали, Техас помилився. Я невинний, факти моєї справи повинні говорити самі за себе, крапка», — цитує слова Броднакса видання.

Нові докази та позиція захисту

Попри те, що після арешту в 2008 році Броднакс зізнався у вбивстві в телеінтерв’ю, пізніше він зрікся цих слів. Чоловік стверджував, що на той момент перебував під впливом наркотиків і не усвідомлював наслідків.

Адвокати Броднакса наполягали на його невинності, спираючись на нові факти. Зокрема, його двоюрідний брат Демаріус Каммінгс, який уже відбуває довічний термін, записав відеозізнання, де назвав себе справжнім убивцею та пояснив, що змусив 19-річного родича взяти провину на себе.

Крім того, на зброї та одязі жертви знайшли лише ДНК Каммінгса, тоді як слідів Броднакса там не було. Також захист заявляв про порушення під час суду, стверджуючи, що прокурори спеціально відбирали присяжних за расовою ознакою.

Читайте також Трагедія на Тернопільщині: підліток забив до смерті односельця з інвалідністю заради відео

Підтримка знаменитостей та реакція потерпілих

На підтримку апеляції Броднакса виступили відомі музиканти Тревіс Скотт, TI та Killer Mike. Вони подали пояснення до Верховного суду, зокрема через те, що прокурори використовували тексти реп-пісень підсудного як доказ його «жорстокої натури».

Водночас сторона обвинувачення та родичі загиблих наполягали на виконанні вироку. Офіс генерального прокурора Техасу назвав нові свідчення Каммінгса «сумнівними». Мати одного із загиблих, Тереза Батлер, публічно закликала не вірити захисту.

«Це так зване зізнання Каммінгса — просто тактика затягування справи з боку відчайдушної команди захисту Броднекса. Це все брехня», — наводить слова жінки видання.

Техаська рада з помилування та апеляційні суди відхилили всі клопотання про відстрочку, що зробило Броднакса третьою людиною, страченою в штаті Техас від початку 2026 року.

Нагадаємо, у Києві сталася стрілянина — невідомий відкрив вогонь по автомобілю, в якому перебувала жінка з дитиною. Він здійснив постріли по машині, в якій перебувала мати з дитиною. Внаслідок інциденту жінка та дитина не постраждали.

