ШІ допоміг упіймати ймовірного злочинця: як ChatGPT "здав" підозрюваного у смертельній пожежі

У США затримали підозрюваного у спричиненні смертельної пожежі в Лос-Анджелесі, яка сталася в січні та забрала життя 12 людей. 29-річного Джонатана Ріндеркнехта взяли під варту у Флориді 7 жовтня. Йому висунули обвинувачення у знищенні майна шляхом підпалу і можуть додати звинувачення у вбивстві.

Про це повідомляє BBC.

Слідчі вийшли на Ріндеркнехта, який працював водієм Uber, завдяки його листуванню з чатботом ChatGPT. Чоловік використовував штучний інтелект для генерації зображень Лос-Анджелеса у вогні.

Пожежа, яку він нібито розпочав у районі Pacific Palisades на Новий рік, кілька днів тліла під землею, перш ніж вирватися назовні. Вона стала однією з найруйнівніших в історії міста. Ця пожежа охопила сотні гектарів, призвела до евакуації 100 тисяч жителів і, за оцінками експертів, могла стати «найдорожчою» лісовою пожежею в історії США.

