ШІ допоміг упіймати ймовірного злочинця: як ChatGPT "здав" підозрюваного у смертельній пожежі

Вбивчу пожежу в Лос-Анджелесі розкрили за допомогою штучного інтелекту.

Автор публікації
Руслана Сивак
Вбивчу пожежу в Лос-Анджелесі розкрили за допомогою штучного інтелекту.

Вбивчу пожежу в Лос-Анджелесі розкрили за допомогою штучного інтелекту. / © BBC

У США затримали підозрюваного у спричиненні смертельної пожежі в Лос-Анджелесі, яка сталася в січні та забрала життя 12 людей. 29-річного Джонатана Ріндеркнехта взяли під варту у Флориді 7 жовтня. Йому висунули обвинувачення у знищенні майна шляхом підпалу і можуть додати звинувачення у вбивстві.

Про це повідомляє BBC.

Слідчі вийшли на Ріндеркнехта, який працював водієм Uber, завдяки його листуванню з чатботом ChatGPT. Чоловік використовував штучний інтелект для генерації зображень Лос-Анджелеса у вогні.

Пожежа, яку він нібито розпочав у районі Pacific Palisades на Новий рік, кілька днів тліла під землею, перш ніж вирватися назовні. Вона стала однією з найруйнівніших в історії міста. Ця пожежа охопила сотні гектарів, призвела до евакуації 100 тисяч жителів і, за оцінками експертів, могла стати «найдорожчою» лісовою пожежею в історії США.

Нагадаємо, несподіваний поворот у судовій практиці: у США листування з чатботом ChatGPT стало ключовим доказом у справі проти 19-річного студента Університету Міссурі. Юнак, який влаштував погром на території кампуса, був заарештований після того, як зізнався штучному інтелекту у скоєному.

Штучний інтелект стрімко змінює ринок праці, що ставить під загрозу стабільність роботи в багатьох секторах. Експерти наголошують, що для збереження робочого місця необхідно мати певні набори навичок, які або безпосередньо пов’язані з обслуговуванням та інтеграцією ШІ, або використовують унікальні людські якості, які машина не здатна відтворити.

До кінця жовтня влада Узбекистану замінить понад 2000 чиновників системами штучного інтелекту.

