Чоловіки теж страждають на післяпологову депресію: які симптоми

Чоловік / © Pexels

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Післяпологова депресія зачіпає не лише матерів, а й чоловіків, причому стан психічного здоров’я батьків може найбільше погіршитися не одразу після народження, а ближче до кінця першого року життя малюка. Згідно з дослідженням за участю понад мільйона людей, цей розлад може вражати кожного десятого батька, хоча симптоми у чоловіків часто мають зовсім інакший вигляд.

Про це повідомило видання Egeszsegkalauz.

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Що показало дослідження

Робота вчених із Каролінського інституту у Швеції та Сичуанського університету в Китаї охоплювала дані шведських батьків із середнім віком 33,8 роки за період від 2003 до 2021 року. Дослідники виявили несподівану тенденцію: під час вагітності та в перші місяці після пологів у чоловіків рідше діагностували депресію чи стресові розлади, ніж у період до народження дитини.

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Однак цей захисний ефект виявився тимчасовим. До кінця першого року життя дитини частота депресій та стресових розладів у чоловіків виявилася приблизно на 30 відсотків вищою порівняно з періодом до зачаття.

«Батьківство пов’язане з низкою факторів, які поступово посилюють психологічний стрес. До них належать хронічне недосипання, збільшення фінансових обов’язків та тимчасове зниження емоційної близькості та спілкування у стосунках», — зазначив співавтор дослідження, дослідник Каролінського інституту Цзін Чжоу.

За оцінками експертів, приблизно кожен десятий батько стикається з післяпологовою депресією, хоча офіційний діагноз отримує лише частина з них. Водночас ризик значно зростає, якщо на післяпологову депресію страждає і мати — у таких випадках ймовірність ураження батька наближається до 50 відсотків.

Американський психолог Бретт А. Біллер зазначає, що цьому сприяють і біологічні фактори: на початку батьківства у чоловіків відбуваються гормональні зміни (зниження рівня тестостерону на тлі підвищення естрогену і кортизолу), які роблять їх більш вразливими до депресії та тривоги.

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Хто у зоні ризику та як проявляється розлад

Спеціалісти зазначають, що післяпологова депресія у чоловіків часто має зовсім інші симптоми, ніж у жінок. Замість глибокого смутку чи плачу чоловіки стають дратівливими, легко гніваються, проявляють нетерплячість або намагаються проводити менше часу вдома, працюючи понаднормово чи зловживаючи алкоголем.

Через це оточення часто сприймає стан як звичайну втому або стрес. До фізичних проявів належать хронічна втома, головний біль, проблеми з травленням та втрата інтересу до колишніх хобі.

Фактори, що підвищують ризик:

Наявність депресії або тривоги в анамнезі;

Післяпологова депресія у партнерки;

Постійна нестача сну;

Дефіцит підтримки від родини чи друзів;

Конфлікти у стосунках;

Фінансова нестабільність або робочий стрес;

Передчасні пологи чи проблеми зі здоров’ям у дитини.

Дослідники наголошують, що через соціальні очікування та прагнення підтримати партнерку чоловіки часто приховують свої проблеми. Проте нелікована депресія негативно впливає на стосунки в родині та психологічний розвиток дитини. За появи постійних симптомів протягом щонайменше двох тижнів фахівці радять звертатися до лікаря, психолога або психіатра.

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