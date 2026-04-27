Чому 90% людей — правші: еволюційний біолог пояснив

Дослідники пропонують кілька взаємодоповнювальних пояснень походження праворукості.

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

1. Теорія знарядь праці

Точна робота (виготовлення кам’яних інструментів, обробка кістки) вимагає поділу функцій: одна рука — для точності, інша — для стабілізації. Це могло закріпити домінування правої руки.

2. Гіпотеза комунікації

Мовлення здебільшого локалізоване в лівій півкулі мозку, яка керує правою частиною тіла. Розвиток мови та жестів міг посилити праворукость як побічний ефект.

3. Ієрархічна організація дій

Складні дії (готування їжі, будівництво, ритуали) потребують «планування». Ліва півкуля краще справляється з послідовними структурами, що знову ж таки підтримує домінування правої руки.

4. Соціальне навчання

Люди наслідують одне одного. У суспільстві, де більшість правші, простіше навчатися саме «праворукому» способу дій, що закріплює тенденцію поколіннями.

Шульги та рідкісні амбідекстри

Шульги становлять приблизно 10% населення і існували завжди — це підтверджують археологічні дані. Їхня частка не змінюється тисячоліттями.

Ймовірне пояснення — частотно-залежний відбір: у боях або змаганнях лівша має перевагу, бо суперники рідше стикаються з таким стилем.

Справжня амбідекстрія (однакова майстерність обома руками) надзвичайно рідкісна — близько 0,1% людей. Частіше трапляється змішана домінантність.

Дослідження показують, що у таких людей слабше виражена асиметрія мозку та товстіше мозолисте тіло, яке з’єднує півкулі. Проте це не завжди перевага: у частини дітей із змішаною домінантністю частіше фіксують труднощі з мовленням або увагою.

Тож, ваша домінантна рука — це результат еволюційної історії, яка триває понад 30 мільйонів років. Вона закладена в генетиці, пов’язана з мовними центрами мозку та підтримується культурою й навчанням.

А перевага однієї руки над іншою формується ще до народження.