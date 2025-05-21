Чому агрономи не радять викидати паростки з картоплі: вони можуть бути надзвичайно корисними на городі

Чому агрономи не радять викидати паростки з картоплі / © Pixabay

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Не поспішайте їх викидати — ці паростки можуть стати корисними помічниками на вашій грядці.

Світлі витягнуті паростки завдовжки 6–10 см — чудова альтернатива посадковому матеріалу, якщо картоплі для висадки обмаль.

Висаджені в ґрунт на глибину близько 7 см і рясно политі за температури не нижче +10 °C, вони добре приживаються і дають нові рослини.

Ці паростки можна сміливо використовувати як органічну мульчу. Завдяки високому вмісту корисних речовин, вітамінів, кислот, макро- й мікроелементів, вони підживлюють землю та зміцнюють її родючість.

Окрім цього, така мульча сприяє захисту рослин від шкідників і грибкових інфекцій.

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Паростки також варто додавати до компостної купи. Вони значно підвищують поживну цінність компосту, а ще — гальмують розвиток небажаних комах і мікроорганізмів.

Щоб уникнути зайвої вологи, варто чергувати шар паростків із сухими матеріалами — наприклад, сіном, сухим листям або торфом.

Достатньо залити 350 грамів подрібнених картопляних паростків двома літрами води й залишити суміш у теплому місці приблизно на 7 годин — і ви отримаєте ефективний природний стимулятор зростання. Його можна використовувати для замочування насіння або обприскування розсади та дорослих рослин.

Картопляні паростки містять природні фітогормони, які активізують утворення коренів і сприяють інтенсивному росту культур.