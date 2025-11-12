Апельсини / © Pixabay

Упаковка апельсинів у помаранчеві сітки у супермаркетах є хитрим трюком, щоб ошукати почуття покупців.

Про це пише IFL Science.

Річ у тому, що червона або помаранчева пластикова сітка допомагає створити враження, що апельсинова шкірка має насичений помаранчевий колір. Таким чином фрукт завжди матиме вигляд в очах покупців соковитішим і привабливішим.

Навіть якщо апельсин трохи зеленуватий, сітка надаватиме йому більш стиглого вигляду, пом’якшуючи зелений відтінок і посилюючи помаранчевий.

За таким же принципом лимони кладуть у жовті сітки, щоб підкреслити їхній природний відтінок.

В основі такого принципу лежить так звана ілюзія конфетті, яка показує, що сприйняття людиною квітів дуже залежить від навколишнього контексту. Для того, щоб продемонструвати таку оптичну ілюзію, зазвичай нейтрально забарвлений шар поміщають у сітку з різнокольорових ліній. Коли лінії одного кольору опиняються на передньому плані, колір кулі поєднується з кольором ліній.

Ілюзія конфетті була створена на принципі, що наш мозок запрограмований на обробку периферичного зору та сприйняття кольору.

По суті, мозок людини намагається спростити нам завдання сприйняття кольору. Також наша зорова система налаштована на сприйняття однорідності та плавних переходів. У випадку, коли червона або помаранчева сітка накладається на апельсин, наш мозок поєднує суміжні кольори, щоб спростити картину, яку ми спостерігаємо.

