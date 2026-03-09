Чому Барбі припинила ходити на підборах: науковці дослідили три тисячі ляльок і знайшли причину

Барбі та підбори

Головна героїня фільму Ґрети Ґервіґ «Барбі» змушена була відмовитися від підборів і перейти на пласку підошву, що стало для неї справжнім викликом. У реальному світі ляльки Барбі вже давно використовують зручне взуття, і цей тренд поступово впливає на стиль дітей, для яких ляльки були рольовими моделями.

Про це йдеться у дослідженні австралійсько-британської команди науковців на чолі з подологинею Сайлі Вільямс з Університету Монаша, пише nauka.

Сотні дівчаток у всьому світі почали віддавати перевагу зручному взуттю, що, на думку деяких фахівців, позитивно впливає на здоров’я опорно-рухової системи.

Лікарі звернули увагу на те, що взуття на підборах може спричиняти проблеми зі стопою і колінами / © Unsplash

Вплив підборів на здоров’я

Ще на початку XX століття лікарі звертали увагу на те, що взуття на підборах може спричиняти проблеми зі стопою і колінами, викликати біль у спині, а згодом навіть призводити до деформацій, як-от «п’яткова шпора» чи еквінус — стан, коли нога постійно стоїть навшпиньках.

Хоча науковці все ще досліджують масштаби шкоди підборів, з цим погоджуються всі: високі підбори уповільнюють ходу, роблять кроки коротшими і підвищують ризик падіння. Через це в реальному житті вони незручні для щоденної роботи, а у світі Барбі теж відображають певні обмеження.

Робота змусила Барбі обирати пласку підошву

Дослідницька група вивчала, як поява професійних Барбі вплинула на вибір взуття. Вони створили систему FEET, яка оцінює:

Foot posture — підбори чи пласка підошва.

Equity — відмінності від класичної Барбі (фігура, колір шкіри, інвалідність).

Employment — наявність роботи.

Time period — рік випуску.

Науковці проаналізували майже 3 тисячі ляльок, випущених від 19590го до 2024 року, з онлайн-каталогів, аукціонів і приватних колекцій.

Ляльок поділили за кутом нахилу підошви: понад 10 градусів вважали підборами, менше — пласкою підошвою. Виявилося, що до 1980 року Барбі завжди носила підбори, а у 2020–2024-х 60% ляльок ходили у взутті на плоскій підошві.

Водночас зросла частка Барбі з роботою: якщо в перше десятиліття жодна лялька не мала професії, то зараз третина має роботу. Науковці виявили сильний зв’язок між наявністю роботи і вибором зручного взуття: робота змусила Барбі відмовитися від підборів на користь практичного взуття.

Інклюзія і доступність

Крім зміни взуття, у Барбіленді з’явилися ляльки з інвалідністю: 2019 року вийшла перша Барбі на колісному кріслі. До 2024-го таких ляльок стало вже п’ять, деякі з них мають протези чи ортези, і для них обирали лише пласку підошву.

Барбі відображає соціальні зміни

Від 1959 року Mattel продала понад мільярд ляльок, більшість — дівчаткам у США віком 3–12 років. Зміни в Барбіленді часто відображали соціальні процеси: у 1980-х, коли жінки отримали більше економічної свободи, у ляльок з’явилося більше професій, а не лише модного одягу.

Іноді Барбі навіть випереджала реальність: вона стала астронавткою 1965 року (до висадження людини на Місяць) і хірургинею 1973-го, коли більшість лікарів була чоловіками. Для багатьох дівчаток Барбі стала символом свободи вибору та самореалізації.

Науковці радять не трактувати носіння підборів як обов’язкове для професій, а давати можливість жінкам обирати зручне взуття самостійно.