Чому радіатор холодний знизу / © unsplash.com

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Коли батарея опалення гаряча зверху, але залишається холодною знизу, у кімнаті може бути прохолодніше, ніж очікувалося. Іноді це нормальна особливість роботи радіатора, а іноді — ознака забруднення, недостатньої циркуляції теплоносія або проблем із налаштуванням системи. Щоб зрозуміти, як виправити ситуацію, важливо визначити причину, а не одразу намагатися стравлювати повітря.

Раніше ми писали, що треба зробити, щоб не було протягів і в домі зберігалося тепло.

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Чому радіатор гарячий зверху, а знизу холодний: п’ять причин

Накопичився осад усередині батареї. З часом у радіаторі можуть накопичуватися іржа, накип та інші відкладення. Вони перешкоджають нормальній циркуляції теплоносія, через що нижня частина батареї прогрівається слабше. Така проблема частіше виникає у старих радіаторах і системах опалення, які давно не промивали. Як виправити: якщо різниця температур значна й зберігається постійно, може знадобитися промивання радіатора. У квартирі з централізованим опаленням варто звернутися до керуючої компанії або сантехніка. Недостатня циркуляція теплоносія. Гаряча вода може надходити до радіатора, але рухатися системою надто повільно. Причиною бувають засмічення, несправний або неправильно налаштований клапан, проблеми з балансуванням системи чи циркуляційним насосом в автономному опаленні. Як виправити: перевірте, чи повністю відкриті термостатичний і запірний клапани, якщо їх можна регулювати. Якщо це не допомогло, потрібна перевірка системи фахівцем. Неправильно налаштована система опалення. Якщо вода розподіляється між радіаторами нерівномірно, окремі батареї можуть прогріватися гірше. Особливо помітно це в будинках з автономним опаленням, де важливі правильне налаштування насоса та балансування контурів. Як виправити: перевірте, чи однаково прогріваються інші радіатори. Якщо проблема лише в одній батареї, причина може бути локальною; якщо в кількох — варто перевірити налаштування всієї системи. Несправний або частково перекритий клапан. Термостатична головка, запірний вентиль чи шток клапана можуть заїдати, обмежуючи потік гарячої води. У результаті радіатор отримує недостатньо теплоносія для рівномірного прогрівання. Як виправити: переконайтеся, що регулятор температури не встановлений на мінімумі, а доступні для користувача вентилі відкриті. Якщо клапан не реагує на регулювання, краще запросити сантехніка, а не розбирати його самостійно. Така різниця температур є нормальною. Радіатор віддає тепло кімнаті, тому вода поступово охолоджується, рухаючись від входу до виходу. Через це низ батареї може бути прохолоднішим за верх. Якщо приміщення добре нагрівається, а нижня частина лише помірно тепла або прохолодна, це не обов’язково свідчить про несправність.

Чи потрібно стравлювати повітря з батареї

Повітря в радіаторі зазвичай проявляється інакше: верхня частина залишається холодною або чути булькання. Тому якщо батарея гаряча зверху, а холодна знизу, стравлювання повітря не завжди допоможе.

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Спочатку перевірте регулятори та порівняйте температуру інших батарей. Якщо радіатор майже не гріє, його нижня частина залишається холодною тривалий час або в кімнаті недостатньо тепло, зверніться до фахівця. Не відкручуйте з’єднання та не розбирайте гарячу систему самостійно: це може спричинити опіки й протікання.

Головне: невелика різниця температур між верхом і низом батареї може бути нормальною. Але якщо нижня частина зовсім холодна, опалення стало гіршим або так працюють одразу кілька радіаторів, потрібно перевірити циркуляцію теплоносія, клапани та можливі відкладення всередині системи.

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