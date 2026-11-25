Який туалетний папір краще купувати — білий чи сірий / © Pexels

Реклама

Білий туалетний папір зазвичай коштує дорожче за сірий через складнішу технологію виробництва. Однак колір виробу не завжди свідчить про якість сировини, а додаткові барвники та ароматизатори можуть спричинити подразнення шкіри.

Про це повідомили в етері телеканалу «Київ24».

Реклама

Чому білий туалетний папір дорожчий

Для виготовлення білого туалетного паперу зазвичай використовують первинну сировину — свіжу деревину. Її очищають від кори, подрібнюють та видаляють речовини, які надають їй темного відтінку. Отримані світлі волокна додатково пом’якшують, а за потреби — відбілюють або фарбують.

Реклама

Така технологія потребує значних ресурсів, що позначається на кінцевій вартості продукції.

Натомість виробництво туалетного паперу з макулатури обходиться дешевше, адже використовують уже готові волокна. Залишки друкарських фарб надають виробам характерного сіруватого або бурого відтінку.

Водночас туалетний папір із вторинної сировини також може проходити додаткове відбілювання або фарбування. Тому колір не завжди є надійним показником того, з якої сировини виготовлено виріб.

Який туалетний папір краще не купувати

В етері порадили відмовитися від надмірно білого, кольорового та ароматизованого туалетного паперу.

Реклама

За допомогою барвників виробники можуть маскувати недоліки сировини. До того ж на пакованні не зазначають, яку саме кількість фарбувальних речовин використали під час виробництва.

Барвники можуть спричиняти свербіж і почервоніння шкіри. Аналогічний ефект здатні мати й синтетичні віддушки, які додають до туалетного паперу для надання йому приємного аромату.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що навіть звичайний рулон туалетного паперу може стати несподіваною підказкою про характер людини. Дослідники виявили, що люди з високими та низькими доходами по-різному ставляться до його розміщення.

Новини партнерів

Новини партнерів