Фото: iPhone Arena

Реклама

Модель телефона iPhone 17e від Apple може стати більш очевидним «бюджетним» варіантом. Він також може мати ту саму систему камери з одним об’єктивом, що й попередник. Однак його дизайн і чипсет, ймовірно, оновлять.

Про це пише TechRadar.

Серія iPhone 17 уже вийшла, але одна модель з цим номером усе ще може бути на підході, оскільки, ймовірно, наступного року ми побачимо iPhone 17e. Однак якщо ви плануєте почекати на наступний «середньобюджетний» iPhone від Apple, вам, можливо, варто передумати.

Реклама

За словами оглядача Apple Марка Гурмана (Mark Gurman), який пише у своєму інформаційному бюлетені Power On для Bloomberg (через Phone Arena), iPhone 17e не зможе зрівнятися з базовою моделлю iPhone 17. Це контрастує з iPhone 16e, який принаймні мав схожий екран з iPhone 16 і той самий чипсет.

Але з iPhone 17e ви, вочевидь, будете змушені користуватися дисплеєм 60 Гц, а не 120 Гц, який має iPhone 17. iPhone 17e також, схоже, матиме ту саму 48-мегапіксельну камеру з одним об’єктивом, що й iPhone 16e.

Більша потужність і новий вигляд

Що ж буде покращено? Ну, ймовірно, він матиме вигляд базової моделі iPhone 16, тобто матиме Dynamic Island замість вирізу («чубчика»), який був на iPhone 16e. І, очевидно, він матиме чипсет A19, що може зрівняти його за потужністю з iPhone 17.

Проте з гіршим екраном і лише однією задньою камерою це може бути не найпривабливіший пристрій. Але це, вочевидь, навмисно: Apple, як повідомляється, хоче створити більше відмінностей між iPhone 17 та iPhone 17e, ніж існувало між iPhone 16 та iPhone 16e.

Реклама

Таким чином, iPhone 17e стане більш очевидно бюджетною моделлю, а iPhone 17 може залишитися кращим придбанням для людей, які можуть собі це дозволити і хочуть багато чого від свого телефона.

Звісно, ніщо з цього наразі не підтверджено, але Марк Гурман має чудовий досвід щодо інформації про Apple, тому існує висока ймовірність, що це точно, тим більше, що це збігається з попереднім витоком про iPhone 17e.

Офіційні характеристики iPhone 17e ми, можливо, дізнаємося нескоро, оскільки хоча iPhone 16e вийшов ще в лютому, єдиний витік щодо дати випуску наразі вказує на запуск iPhone 17e у травні.

Нагадаємо, у вересні Apple представила найтонший iPhone в історії з новою камерою і швидким заряджанням. Гендиректор компанії представив новий найтонший смартфон iPhone 17 Air. Моделі iPhone 17 очікуються в Україні вже незабаром.