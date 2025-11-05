Чому "бл*дь" і "бл*ть" — не одне й те саме: що насправді означають ці вислови

Нецензурна лексика / © pixabay.com

Мало хто замислюється, що популярні лайливі слова «бл*дь» і «бл*ть» — не одне й те саме. Їхнє походження різне, і лише одне з них справді пов’язане зі значенням «блуд».

Про це розповів Tiktok-блогер під ніком @bogdanfedelesh.

Слово «бл*дь» походить від староцерковнослов’янського «блуд» і первісно означало «жінку, що блудить». Саме церковні тексти фіксували такі вислови, оскільки лише церква тоді вела письмові записи.

Натомість «бл*ть» із м’яким знаком має зовсім інше коріння. У давній мові суфікс -ать, -ять використовувався для утворення неозначених форм дієслів — «писать», «читать», «гулять». Перша частина слова означала «білий». Разом вони буквально перекладалися як «робити білим».

Тому це слово могло слугувати стародавньою альтернативою сучасного слова «пробіл» — залишений «білий простір» між словами. Ймовірно, раніше, коли текст писали суцільно, таким чином позначали місце для розділу.

Тож за словами автора, людина, яка часто вживає «бл*ть», не є невігласом, а, можливо, несвідомо зберігає зв’язок зі стародавньою слов’янською мовною традицією.

