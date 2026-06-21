Чому болять стопи одразу після пробудження: лікарка назвала поширену причину

Перші кроки після сну викликають біль / © Credits

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Біль у стопах зранку є проблемою, з якою стикаються багато людей. Для когось це лише короткочасний дискомфорт після сну, а для інших — різкий біль, який відчувається вже з перших кроків після підйому з ліжка.

Про це йдеться у матеріалі unilad.

Подологиня Маріон Яу пояснила, що однією з найпоширеніших причин такого симптому є підошовна фасціопатія — захворювання, яке вражає тканину, що підтримує склепіння стопи.

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Чому біль виникає саме вранці

Спершу може здатися дивним, що стопи починають боліти після кількох годин відпочинку. Проте причина криється в особливостях положення ніг під час сну.

За словами лікарки, коли людина спить, стопа природно спрямована вниз, через що підошовна фасція протягом тривалого часу перебуває у скороченому стані.

«Поки людина спить, підошовна фасція залишається скороченою протягом кількох годин. До ранку тканина стає більш напруженою. Коли ж людина встає і переносить вагу тіла на стопу, фасція різко розтягується, що може спричиняти гострий біль під час перших кроків», — пояснила Маріон Яу в коментарі Metro.

Деякі пацієнти описують це відчуття як біль, ніби доводиться наступати на скло.

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Що таке підошовна фасціопатія

Підошовна фасція — це міцна сполучна тканина, яка проходить вздовж нижньої частини стопи та допомагає підтримувати її склепіння.

Коли ця тканина перевантажується або зазнає мікротравм, може розвинутися підошовна фасціопатія. Стан супроводжується болем у п’яті або підошві, особливо після тривалого відпочинку.

Фахівці зазначають, що стопа є однією з найскладніших структур людського тіла. Вона містить понад 100 м’язів, зв’язок і сухожиль, а також 26 кісток і 33 суглоби.

Які ще фактори можуть провокувати біль

За словами подологині, однією з поширених причин є надмірна пронація — особливість, за якої стопа занадто сильно завалюється всередину під час ходьби.

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У такому випадку склепіння стопи сплощується, а підошовна фасція розтягується сильніше, ніж потрібно, що підвищує навантаження на тканини.

Крім того, дискомфорт можуть посилювати напружені литкові м’язи.

Обмежена рухливість гомілковостопного суглоба створює додаткове навантаження на фасцію під час кожного кроку, що також може провокувати біль.

Як полегшити стан

Для зменшення симптомів лікарка радить давати ногам достатньо відпочинку та звернути увагу на вибір взуття.

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Підтримувальне взуття з належною фіксацією стопи допомагає знизити навантаження на підошовну фасцію та полегшити неприємні відчуття.

Якщо біль зберігається тривалий час або посилюється, варто звернутися до лікаря для встановлення точної причини та підбору лікування.

Нагадаємо й про сигнали, що настав час шукати нового спеціаліста.

Зокрема, наполегливий біль у спині, постійна втома чи інші симптоми, які вас турбують, не повинні залишатися без уваги.

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