Чому буряк виростає дрібним і блідим: більшість городників повторюють одну фатальну помилку

Що робити, якщо буряк виростає дрібним і блідим / © unsplash.com

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Для отримання рясного врожаю великого та солодкого буряка необхідно заздалегідь подбати про належну підготовку ділянки, правильно підібрати сорт культури та забезпечити сприятливі ґрунтові умови. Найкраще буряк розвивається на добре зволожених, пухких ґрунтах, насичених органічними речовинами. У разі висівання у збіднену або пересушену землю варто очікувати невеликі, жорсткі та позбавлені смаку коренеплоди. Досвідчені городники знають: найвищий урожай буряк дає на грядках, де попереднього сезону вносили органіку.

Особливістю бурякового насіння є те, що воно багатопаросткове, тобто з одного насіннєвого клубочка може з’явитися кілька сходів. Це часто призводить до надмірної густоти посівів, що негативно впливає на розвиток рослин. Щоб уникнути загущення, рекомендується висівати буряк з достатніми інтервалами — не менше 15 см між рослинами. Після появи перших сходів слід обов’язково провести проріджування, обережно видаливши зайві паростки.

Важливо приділяти належну увагу поливанню, оскільки саме рівень зволоження ґрунту відіграє ключову роль у формуванні якісного врожаю. Хоча буряк може певний час витримувати нестачу вологи, за відсутності стабільного поливу коренеплоди залишаються дрібними та недорозвиненими. Водночас надлишок води також шкідливий: перезволоження ущільнює ґрунт, перешкоджає доступу кисню до кореневої системи, що сповільнює ріст рослини й погіршує якість урожаю.

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Поширеною помилкою серед городників є внесення свіжого гною безпосередньо перед садінням. Під час його розкладання вивільняється надмірна кількість азоту, що стимулює активне нарощування листової маси на шкоду розвитку коренеплодів. У результаті буряк може мати бліде забарвлення, з’являються білі прожилки, а смак стає гіркуватим. Для підживлення доцільно застосовувати добре перепрілу органіку, яка не викликає дисбалансу поживних речовин.

Не менш важливим є контролювання кислотності ґрунту, оскільки буряк погано розвивається на занадто кислих ділянках. Оптимальний рівень pH для цього овочу коливається між 6,5 і 7,5. Через кілька тижнів після першого проріджування рекомендується полити рослини розчином з деревної золи та кухонної солі, використовуючи пропорції: 2 склянки золи, 1 столова ложка солі на 10 літрів теплої води. Для запобігання дефіциту бору варто додатково підгодувати буряк розчином борної кислоти, розчиняючи 10 г препарату в 10 л води.