Чому чай і суп в жодному разі не можна виливати в унітаз: запам’ятайте це назавжди

Є такі люди, які змивають в унітаз напої, рідкі страви та інші предмети, однак робити цього не можна. Бо таким чином в каналізаційній системі накопичуються різні відходи, яких потім досить важко позбутися. І тоді виникає проблема засмічення каналізаційних труб, через яку вода не може нормально стікати.

Чому не можна висипати в унітаз чай, каву та суп: поради експертів

Щоб уникнути засмічення каналізаційних труб, не слід висипати в унітаз чай із заваркою. Бо чайне листя може набухати і забивати злив. Також не слід виливати каву з гущею, яка осідає в каналізаційному зливі, через що не стікатиме вода.

Те ж саме стосується супу, залишки якого деякі господині також відправляють в унітаз. Річ у тім, що остиглий жир щільно покриває внутрішню поверхню труб і грає роль клею. Він затримуватиме будь-які нерозчинні часточки, таким чином утвориться корок, який не пропускатиме стічні води.

Які ще предмети не можна кидати в унітаз

Цигарки. Тютюн не розчиняється, тому накопичуватиметься на стінках каналізаційних труб.

Тютюн не розчиняється, тому накопичуватиметься на стінках каналізаційних труб. Підгузки й ватяні диски. Все, що має у складі бавовну, набухає, тому легко забиває унітаз. Це також стосується ватяних паличок, масок із тканини, кульок, тампонів тощо.

Все, що має у складі бавовну, набухає, тому легко забиває унітаз. Це також стосується ватяних паличок, масок із тканини, кульок, тампонів тощо. Презервативи так і залишаються в каналізаційних трубах, бо не розчиняються, тим самим створюючи серйозну проблему.

так і залишаються в каналізаційних трубах, бо не розчиняються, тим самим створюючи серйозну проблему. Засоби жіночої особистої гігієни. Прокладки роблять саме для того, щоб вони вбирали рідину, тому після потрапляння у вологе середовище набухають і не дають стікати воді.

Прокладки роблять саме для того, щоб вони вбирали рідину, тому після потрапляння у вологе середовище набухають і не дають стікати воді. Волосся, потрапляючи до каналізації, утворює пробку, за яку можуть чіплятися інші предмети.

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