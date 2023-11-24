Чому чоловік повертається до тебе спиною уві сні: чи це дійсно впливає на стосунки

Багато жінок починають хвилюватися, коли дізнаються, що їхній чоловік завжди спить, відвернувшись від них. Чи дійсно це означає, що він вас не любить? Давайте розбиратися.

Чому ж деякі люди повертаються спиною до своїх партнерів під час сну? Чи це означає, що почуття вже минули? В цьому запитанні намагалися розібратися британські вчені.

Вони провели експеримент і зібрали статистику, опитавши 200 пар. Згідно з результатами цього дослідження було виявлено, що 43% пар сплять, відвернувшись один від одного. Лише 30% сплять обійнявшись і всього навсього 4% повернувшись до партнера обличчям. Чому ж так? Вчені впевнені, краще звертати увагу на відстань між чоловіком та дружиною на ліжку.

Дослідники стверджують, люди, які сплять приблизно у 3 см один від одного, є найщасливішими. Вони комфортно почуваються у стосунках. Згідно зі статистикою, 12% закоханих пар сплять саме так.

Якщо ж між партнерами відстань понад 72 см, люди в парі менш щасливі і задоволені своїм життям. Статистично, число таких пар становить близько 3%.

Вчені впевнені, набагато важливіше зберігати близький контакт один з одним, аніж звертати увагу на положення під час сну. Саме фізична близькість є запорукою глибокої довіри та почуття безпеки у парі.

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