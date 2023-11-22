Чому чоловік повинен спати ліворуч від дружини: відповідь вас здивує

Що про це кажуть народні прикмети, релігія та еволюційна психологія — з якого боку повинен спати чоловік.

Життя подружньої пари завжди вважалося тонкою духовною сферою, яка повна таємниць та заборон. Ще наші предки вважали, що від того, як саме спить подружжя в своїй спальні, залежить щастя та добробут їхньої родини. Так, у слов'ян існувало чітке правило — дружина повинна спати праворуч від чоловіка. Мовляв, тоді той, кому вона повністю довіряє, буде ліворуч. Тобто її чоловік. Саме від цього і пішов відомий вираз "права рука", тобто вірний та надійний помічник.

А ще у стародавніх існувала думка, що права рука є символом відкритості та правди. Навіть зараз, вимовляючи присягу, на Біблію кладуть саме праву руку. За етикетом вітаються, протягуючи праву руку, чим демонструють свої добрі наміри. А ось ліва рука здавна вважалася символом обману, підступності. Тому чоловік, який не хотів, щоб його дружина була йому невірною, лягав ліворуч від неї.

На те, з якого боку сплять чоловік та дружина, звертали увагу не лише слов'яни. Згідно з феншуй, жінка повинна спати з правого боку від чоловіка, адже ця сторона вважається "жіночою", з унікальною енергією. Лягаючи ліворуч, жінка ніби пригнічує її. В Китаї та Японії здавна вважалося, що якщо дружина спить ліворуч від чоловіка, вона не зможе зачати і виносити дитину.

З якого боку повинна спати дружина за еволюційною психологією

З якого боку повинна спати дружина / Фото: Pexels

Упродовж століть у чоловіків та жінок формувалися дві сторони тіла: оборонна та довірча. У чоловіків оборонним є правий бік, а у жінок — лівий. Тому, якщо чоловік лягає від тебе праворуч, це означає, що він не довіряє.

В ідеалі, якщо подружжя лягає одне до одного довірчою стороною, значить вони створюють єдине ціле, утримуючи оборону проти довкілля. В давнину ліворуч від жінки завжди розташовували люльку з дитиною. Лівою жінка заколисувала малюка.

Що каже наука: як повинно спати подружжя

Згідно з сучасною медициною, головне не те, як саме подружжя розташовується в спальні, а міцний та здоровий сон. Якщо ви полюбляєте спати на боці, тоді краще обирати правий, щоб вага внутрішніх органів не тисла на серце. Якщо спите на спині — обирайте такий бік, щоб не заважати спати партнеру.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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