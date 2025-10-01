Чимало чоловіків переймаються через розмір свого статевого органу / © Pixabay

Від 45 до 68% чоловіків відчувають занепокоєння через розмір статевого члена, з’ясували лікарі Пекінського університету в Китаї Кай Гонг та Хаоченг Лін.

Про це пише видання The Sun.

На думку вчених, так багато чоловіків непокоються через розмір статевого члена, тому що в підлітковому віці багато хто з них отримував знання про секс із порно. У фільмах для дорослих, як правило, знімаються актори, які мають великий пеніс, через що у глядачів і розвивалися неправильні уявлення про мужність.

З цієї ж причини, як зазначають Гонг і Лін, 73% учасників дослідження виявились схильні перебільшувати розмір свого статевого органу в середньому на один сантиметр — як у стані спокою, так і під час ерекції.

Водночас, за даними експертів, у переважній більшості побоювання чоловіків щодо розміру пеніса необґрунтовані: 85% опитаних ними жінок запевнили, що їх задовольняє розмір пеніса їхнього партнера та інтимне життя з ним загалом.

Раніше повідомлялося, що серед жінок існують теорії, як за зовнішніми ознаками чоловіка визначити довжину його предмета гордості. Вважається, що розмір можна зрозуміти, подивившись на ніс або великий палець чоловіка, мовляв, чим більше — тим краще. Втім, професійні експерти упевнені: це повна маячня.