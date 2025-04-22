Чому чорніє срібло на шиї: як це пов’язано зі здоров’ям

Срібло почорніло: чому

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Срібні прикраси, такі як витончені ланцюжки, елегантні каблучки, сяючі сережки або освячені хрестики, з плином часу можуть втрачати свій первісний блиск і покриватися темним нальотом, особливо при носінні безпосередньо на шкірі тіла чи в області шиї. Це поширене явище часто породжує різні припущення, зокрема й про його зв’язок зі станом здоров’я людини. Проте, як зазначає український хімік та викладач хімії Гліб Репич, основна причина потемніння срібла криється зовсім не у внутрішніх процесах організму, а в інших хімічних та зовнішніх факторах.

Чому чорніють срібні вироби на тілі: всупереч поширеній думці, срібло не окисляється

Однією з головних причин почорніння срібних виробів є хімічна реакція металу з сірководнем. Цей газ, що у малих концентраціях присутній у повітрі та має характерний запах тухлих яєць, активно взаємодіє зі сріблом у присутності кисню. В результаті цієї реакції утворюється сульфід срібла (аргентум-І сульфід) — чорна речовина, яка тонким шаром осідає на поверхні прикраси, спричиняючи її потемніння.

«Давайте розберемося, що ж це за чорний наліт такий? Багато хто скаже, що срібло окислилося. Ми знаємо, що срібло з киснем не реагує навіть за високої температури. Але, срібло залюбки реагує в присутності кисню з газом з сірководнем — це той, що має запах тухлих яєць. Ми, люди, постійно продукуємо сірководень і сірководень постійно міститься в нашому повітрі, сірководень реагує з сріблом і срібло поступово повільно вкривається чорним нальотом. Тобто, срібло дійсно окислюється і поверхня його вкривається чорним шаром аргентум-1 сульфіду.», — зазначає експерт.

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Важливо зазначити, що, всупереч поширеній думці, чисте срібло практично не реагує з киснем навіть при високих температурах. Саме наявність сірководню є ключовим фактором у процесі окислення срібла.

Цікаво, що людський організм також постійно продукує невелику кількість сірководню, який виділяється разом з потом. Таким чином, тривалий контакт срібної прикраси зі шкірою, особливо в області шиї, де потовиділення може бути більш інтенсивним, неминуче призводить до утворення чорного нальоту.

Отже, на думку експерта, основна причина потемніння срібла — це хімічна реакція з сірководнем, а не внутрішні проблеми зі здоров’ям власника прикраси.

Окрім сірководню, який ми вдихаємо з повітря та виділяємо з потом, слід враховувати й інші фактори, що сприяють потемнінню срібла.

Інші причини почорніння срібла

Важливу роль відіграє наявність міді у сплаві , оскільки для забезпечення необхідної міцності срібних виробів до них додають інші метали, і зокрема мідь, яка також здатна реагувати з різноманітними сірковмісними сполуками, тим самим сприяючи процесу потемніння .

Не слід забувати і про вплив людського поту , адже він містить у своєму складі сульфати, які при тривалому контакті зі сріблом можуть вступати в хімічну реакцію, особливо під час інтенсивного потовиділення .

Також певні компоненти косметичних засобів та засобів побутової хімії здатні вступати в хімічну взаємодію зі сріблом , що також може призводити до його потемніння.

Нарешті, підвищена вологість навколишнього середовища може значно прискорювати різноманітні процеси потемніння срібла.

Отже, на швидкість почорніння срібла можуть впливатитакі фактори як інтенсивність потовиділення власника прикраси, тип та частота використання різноманітних косметичних засобів, рівень вологості повітря, в якому перебуває прикраса, ступінь забрудненості повітря сірководнем, проба срібла, яка визначає вміст домішок інших металів.

Для того, щоб зберегти первісний блиск срібних прикрас та ефективно запобігти їхньому потемнінню, настійно рекомендується:

Регулярно проводити чищення виробів із використанням спеціальних засобів, призначених саме для догляду за сріблом.

Обов’язково знімати прикраси перед виконанням фізичних вправ, відвідуванням басейну, сауни або перебуванням на пляжі.

Уникати будь-якого контакту срібних виробів з косметичними засобами, парфумерією та агресивними речовинами, що входять до складу побутової хімії.

Зберігати срібні прикраси в сухому та темному місці, бажано використовуючи для цього окремі м’які мішечки або спеціальні скриньки.