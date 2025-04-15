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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Чому дати Великодня відрізняються в західному та східному обрядах: подробиці

2025 року християни східного та західного обрядів відзначатимуть Великдень одночасно

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Великдень

Як визначають дату Великодня / © Pixabay

У 2025 році християни східного та західного обряду відзначатимуть Великдень в один день — 20 квітня. Це рідкісне явище, адже ще торік різниця між датами становила 5 тижнів (5 травня — у православ’ї, 9 квітня — у католиків).

Про це повідомило видання Universe.

За біблійними описами, розп’яття та воскресіння Христа відбулися між п’ятницею та неділею після початку юдейського Песаха — свята, яке припадає на 14 число місяця нісан. Однак давньоєврейський календар, заснований на місячних циклах, постійно «ковзає» відносно сонячного юліанського календаря.

Місячні календарі з’явилися ще 10 000 років тому — спостерігати за фазами Місяця було набагато простіше, ніж відстежувати рух Сонця. Але 12 місячних місяців (≈354 дні) на 11 днів коротші за сонячний рік (≈365,25 днів). Щоб компенсувати різницю, кожні кілька років додавали 13-й місяць.

У 433 році до н. е. афінський астроном Метон відкрив 19-річний цикл, який дозволив узгодити місячний і сонячний календарі. Цей принцип став основою для обчислення дати Песаха.

У V столітті Вікторій Аквітанський поєднав Метонів цикл із 28-річним сонячним циклом, отримавши «Великий Індикт» — 532 роки, після яких дати Великодня повторюються. Діонісій Малий у VI столітті використав цю систему, закріпивши весняне рівнодення на 21 березня — хоча астрономічна дата може відрізнятися.

Східні християни й досі визначають дату Великодня за таблицями Діонісія Малого, розробленими ще в VI столітті. Ця система дозволяє обчислити свято для будь-якого року без складних астрономічних спостережень.

Проте цей метод має суттєвий недолік: через похибку в 19-річному циклі Метона розбіжність між обчисленою та реальною пасхальною повністю зростає з часом. До того ж весняне рівнодення, яке вважається 21 березня, насправді часто настає 20 числа.

У 1582 році Папа Григорій XIII провів календарну реформу, «викинувши» 10 днів і ввівши нові правила для високосних років. Це змусило змінити й методику розрахунку Великодня: григоріанська дата тепер часто випереджає юліанську. Проте в 30% випадків дати збігаються, а в інших — розходяться на 1, 4 або 5 тижнів.

Цікаво, що жоден із цих алгоритмів не враховує реальний рух Місяця та Сонця — вони лише штучні математичні моделі. Навіть у григоріанській системі рівнодення фіксується як 21 березня, хоча астрономічно воно вже давно «перемістилося».

У XVIII–XIX ст. німецькі та шведські протестанти використовували таблиці Кеплера, щоб визначати свято за місячними фазами. Але згодом вони повернулися до традиційного методу, узгодивши його з католиками.

У 1923 році православні ієрархи на Константинопольській нараді запропонували перейти на «новоюліанський календар» і обчислювати Великдень за астрономічними даними: перша неділя після повні, що настає після весняного рівнодення (за єрусалимським меридіаном). Альтернативою була фіксована дата — друга неділя квітня. Але жоден варіант не був остаточно прийнятий.

Питання знову обговорювалося на Всеправославному соборі 2016 року, але консенсус так і не знайшли. Тому різні конфесії й досі святкують Великдень за власними правилами — і ця дата вже давно відірвана від реального руху Місяця та Сонця.

У 2025 році християни західного та східного обряду святкуватимуть Великдень разом 20 квітня. Наступний раз таке трапиться лише у 2034 році.

Раніше ми писали, який календар в українських християн і чому дата Великодня рухома.

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