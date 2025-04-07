Чому дітям потрібна "тиха година" в дитячому садку: мало хто здогадується, в чому причина

Навіщо в дитячому садку "тиха година" / © unsplash.com

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Багато батьків сумніваються, чи справді потрібен денний відпочинок, особливо коли малюк не хоче спати. Проте експерти, зокрема вихователі та психологи, підкреслюють, що навіть якщо дитина не засинає, їй важливо мати час для відновлення сил і розвантаження мозку.

За словами фахівців проєкту Anna Stasia, кожна дитина — це організм, що активно розвивається і щодня сприймає величезну кількість нової інформації. Денні відпочинки допомагають їй впоратися з цим інтелектуальним навантаженням.

“Для дітей це великий психологічний виклик, тому сон або хоча б спокійний відпочинок у ліжку є необхідністю для їхнього фізичного стану. Лише невелика частина дітей у віці 5–6 років не відчуває потреби в денному сні”, — пояснюють експерти.

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Навіть якщо малюк не спить, а просто перебуває в тихій обстановці, це дозволяє йому відновитися та заспокоїти нервову систему. В іншому разі перевантажений мозок може призвести до дратівливості, капризів і втоми в кінці дня.

Тут пояснюють це так. Уявіть активний вихідний, коли ваша друга половинка вирішила зробити сюрприз і запросила вас на стрибок з парашутом (вибрав саме такий яскравий приклад, адже дорослий мозок уже важко чимось здивувати, а ось дитячий мозок ще незнайомий з багатьма речами).

Отже, після стрибка вечір буде сповнений емоцій: страх, захоплення, враження, які не дають вам заснути. Коли ж врешті ви під ранок заснете, то прокинетеся втомленими, хоча і щасливими. А тепер уявіть, що ваша дитина переживає таку емоційну бурю кожного дня! Їй обов’язково потрібен час, коли мозок може відпочити, а нервова система — розслабитися, інакше ми отримаємо дитину, яка хоча й розумна, але зовсім некерована.

Вихователі садочка newtonkids_ua підкреслюють, що “тиха година” є важливою для гармонійного розвитку дітей.

Підтримка здоров’я — сон зміцнює імунітет та сприяє загальному фізичному розвитку.

Покращення концентрації — відпочивши, діти краще засвоюють нову інформацію та активніше залучаються до навчальних ігор.

Емоційна рівновага — після денного сну діти стають спокійнішими, менше вередують і легше адаптуються до змін у навколишньому середовищі.

“Не забувайте, що регулярний відпочинок — це запорука здорового та щасливого дитинства!” — наголошують вихователі.