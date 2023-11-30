Чому для жінки 40 років – це найкращий час, щоб бути щасливою

Після сорока життя тільки починається - ми всі напевно знаємо цю фразу. Хоча для багатьох жінок така цифра вкрай ляклива. Але психологи зазначають, що саме в цей період для жінки відкриваються нові грані пізнання себе і світу. Тому цього етапу не потрібно боятися, бо це просто перехід на новий рівень життя. Розповідаємо, чому після сорока років для жінки все тільки починається.

Кар’єрне зростання

Цей період для багатьох жінок позначений стрімкими кар’єрними досягненнями. Адже діти виросли, жінка набула досвіду у своїй професії і ніщо не заважає їй стрімко просуватися у вибраній царині. Саме в цей час багато жінок наважується взагалі піти у вільне плавання чи кардинально змінити професійну діяльність.

Турбота про себе і підвищення якості життя

Жінка після сорока років починає більше приділяти уваги собі, на що раніше у неї не було часу. Турбота про себе підвищує рівень життя, воно стає повноцінним та усвідомленим. Вже не хочеться їсти неякісну їжу, недосипати і вдягати казна-що. Жінка усвідомлює потребу у якісному харчуванні, гарному одязі та відпочинкові, що неодмінно позначається на її зовнішності та якості життя.

Стосунки та секс

У сорок років в жінці відкривається ніби друге дихання. Стосунки стають яскравими, наповненими та пристрасними. Жінки в цьому віці впевнені в собі і розкуті, тому легко знайомляться з новими людьми і часто такі знайомства переростають у довготривалі міцні стосунки. Бо з віком, наступивши на всі можливі граблі, жінка навчається правильно вибирати собі партнера для взаємин.

Саморозвиток

Сорок років – це найкращий час для саморозвитку. Багато жінок перейшовши цей рубіж починають замислюватися над своїми справжніми цінностями і потребами. Більше немає бажання комусь і щось доводити, жінка починає жити власним життям і насолоджуватися. Багато читає, записується на курси танців чи наукові лекції. Після сорока світ починає сприйматися глибше, а жінка в результаті саморозвитку стає найкращою версією себе.

Час подорожей

У цей вік саме час подорожувати, якщо раніше на це не було можливості чи потреби. Адже світ безмежний і багатогранний, а поїздки дозволяють розширити свої межі і побачити щось зовсім нове.

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