Чому до Великодня не можна садити картоплю

Картопля

Однією з поширених українських прикмет є заборона на посадку картоплі до Великодня. У народній традиції існує переконання, що до Великодня не можна займатися важкими польовими роботами, зокрема садити картоплю, оскільки це може призвести до поганого врожаю.

Зокрема, дуже часто городники звертають увагу для цього й на місячний календар. Згідно з ним, вдалі дати для посадки картоплі у квітні 2026 року такі:

14 — 15 квітня

19 — 20 квітня

23 — 24 квітня

28 квітня

Прикмети ж вказують, що садити картоплю та буряки заборонено і під час Вербного тижня — начебто це призведе до того, що урожай буде дуже слабким.

Натомість останніми днями перед Страсним тижнем потрібно скористатися для того, аби висіяти горох, ранню капусту, огірки, кабачки та гарбузи.

Практично в усіх регіонах України справжнє тепло, яке необхідне для посадки картоплі, зазвичай настає тільки після Великодня. Після свята температура поступово стабілізується, і земля прогрівається до потрібного рівня.

