Чому домашні тварини симулюють хвороби: ветеринар назвав причину

Домашні тварини здатні імітувати симптоми хвороб або травм, зокрема кульгавість чи пригнічений стан. Ветеринар Алекс, відомий у соцмережах, наголосив: така поведінка не є випадковою і має чітке пояснення.

Про це повідомило видання Express.

За його словами, улюбленці здатні швидко запам’ятовувати, яка поведінка приносить їм більше уваги, турботи чи ласощів. Якщо тварина колись справді хворіла або травмувалася і отримувала підвищену увагу, вона може повторювати подібні «симптоми» згодом.

Найчастіше, каже ветеринар, тварини «симулюють» кульгавість, біль у лапі або демонструють пригнічений стан. Таку поведінку можуть провокувати зміни в житті — наприклад, інший розпорядок дня, стрес або відсутність господаря.

Водночас існують ознаки, які можуть вказувати на те, що стан не є справжнім. Наприклад, тварина може демонструвати кульгавість лише у присутності власника, але забувати про неї, коли не перебуває під наглядом. Іншим показником може бути реакція на їжу: якщо улюбленець виглядає млявим, але активно реагує на годування, це може свідчити про відсутність серйозного нездужання.

Ветеринар також звертає увагу на роль контексту. Зміни у середовищі або розпорядку дня, а також нестача уваги можуть провокувати таку поведінку. У цих випадках тварина фактично відтворює дії, які раніше приносили їй комфорт.

Водночас фахівець наголошує: навіть якщо є підозра на «симуляцію», ігнорувати симптоми не можна. Насамперед потрібно переконатися, що у тварини немає реальних проблем зі здоров’ям.

Якщо ж ветеринар виключає захворювання, така поведінка може бути сигналом про потребу у більшій увазі, стабільності або фізичній і розумовій активності.

Ця тема викликала активне обговорення серед власників тварин у соцмережах. Користувачі діляться власними спостереженнями, описуючи схожі випадки поведінки у своїх улюбленців.

