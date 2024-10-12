Чому домашній майонез не загустів під час збивання: як виправити ситуацію

Мабуть, не існує більш універсального соусу, ніж майонез. Звичайно, більш смачною та корисною є та страва, яка готується своїми руками. Однак, часто домашній майонез не густіє. Як виправити цю ситуацію?

Як готувати домашній майонез: особливості

Головною перевагою домашнього майонезу є те, що цей соус не шкодить фігурі та здоров'ю так, як магазинний аналог. Однак, щоб не зіпсувати саму страву, важливо дотримуватися певних правил під час її приготування:

від свіжості продуктів залежить смак і консистенція суміші;

усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури;

для домашнього майонезу найкраще підходить саме оливкова олія, а щоб вона не гірчила, змішати її з соняшниковою;

більш корисними будуть перепелині яйця, а не курячі;

якщо суміш надто густа — розбавте її водою;

додаєте молоко — воно має бути холодним, тому що тепле не зіб'ється;

для більш цікавого смаку додайте спеції: зіра, коріандр, паприка, перець, прованські трави;

не беріть готову гірчицю, а краще скористайтесь натуральним гірчичним порошком.

Також слід зазначити, що для густоти майонез потрібно збивати довго. І виделка для цього не годиться. Підійде лише міксер або блендер. Домашній майонез можна зберігати в холодильнику не більше 96 годин. А ще не порівнюйте його з магазинним, який має ідеально білий колір. Домашній повинен бути трішки жовтуватим.

Як загустити майонез в домашніх умовах: секрети приготування

Ідеальний домашній майонез повинен бути середньої густоти, тобто сповзати з ложки, а не виливатися. І, щоб добитися такої консистенції, важливо дотримуватися певних дій:

Ретельно відокремте яєчні жовтки від білків, останні в майонезі зайві. Олію спочатку вливають по краплі, а вже потім тоненькою струйкою. Міксер при цьому повинен бути увімкнений. Перемішувати майонез потрібно довго і ретельно.

Буває таке, що ви дотрималися точних пропорцій, все зробили правильно, але майонез все-рівно вийшов рідким. Як виправити ситуацію:

поставте до холодильника — за холодних температур маса загусне сама;

додайте ще трішки лимонного соку — але не переборщіть, щоб майонез не вийшов гірким;

введіть крохмаль — заварений порошок додають до соусу.

В чому користь домашнього майонезу

Домашній майонез, приготовлений зі свіжий продуктів, корисний для організму. Природний продукт, який позбавлений магазинних консервантів, несе лише користь нашому здоров'ю:

в рослинній олії немає поганого холестерину, а лише тригліцериди, які потрібні для правильної роботи печінки, виводять токсини і нормалізують обмін речовин;

в яєчних жовтках міститься вітамін А, який потрібен для здоров'я нігтів, волосся і молодості шкіри;

також домашній майонез містить калій, жирні кислоти, фосфор, вітаміни Е та В.

Вік кулінарного шедевру — понад 250 років. В оригіналі він складається лише з яєчних жовтків, гірчиці, лимонного соку, олії, оцту та приправ.

Читайте також: