Чому домашній майонез не загустів під час збивання: як виправити ситуацію

Мабуть, не існує більш універсального соусу, ніж майонез. Звичайно, більш смачною та корисною є та страва, яка готується своїми руками. Однак, часто домашній майонез не густіє. Як виправити цю ситуацію?
Як готувати домашній майонез: особливості
Головною перевагою домашнього майонезу є те, що цей соус не шкодить фігурі та здоров'ю так, як магазинний аналог. Однак, щоб не зіпсувати саму страву, важливо дотримуватися певних правил під час її приготування:
- від свіжості продуктів залежить смак і консистенція суміші;
- усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури;
- для домашнього майонезу найкраще підходить саме оливкова олія, а щоб вона не гірчила, змішати її з соняшниковою;
- більш корисними будуть перепелині яйця, а не курячі;
- якщо суміш надто густа — розбавте її водою;
- додаєте молоко — воно має бути холодним, тому що тепле не зіб'ється;
- для більш цікавого смаку додайте спеції: зіра, коріандр, паприка, перець, прованські трави;
- не беріть готову гірчицю, а краще скористайтесь натуральним гірчичним порошком.
Також слід зазначити, що для густоти майонез потрібно збивати довго. І виделка для цього не годиться. Підійде лише міксер або блендер. Домашній майонез можна зберігати в холодильнику не більше 96 годин. А ще не порівнюйте його з магазинним, який має ідеально білий колір. Домашній повинен бути трішки жовтуватим.
Як загустити майонез в домашніх умовах: секрети приготування
Ідеальний домашній майонез повинен бути середньої густоти, тобто сповзати з ложки, а не виливатися. І, щоб добитися такої консистенції, важливо дотримуватися певних дій:
- Ретельно відокремте яєчні жовтки від білків, останні в майонезі зайві.
- Олію спочатку вливають по краплі, а вже потім тоненькою струйкою. Міксер при цьому повинен бути увімкнений.
- Перемішувати майонез потрібно довго і ретельно.
Буває таке, що ви дотрималися точних пропорцій, все зробили правильно, але майонез все-рівно вийшов рідким. Як виправити ситуацію:
- поставте до холодильника — за холодних температур маса загусне сама;
- додайте ще трішки лимонного соку — але не переборщіть, щоб майонез не вийшов гірким;
- введіть крохмаль — заварений порошок додають до соусу.
В чому користь домашнього майонезу
Домашній майонез, приготовлений зі свіжий продуктів, корисний для організму. Природний продукт, який позбавлений магазинних консервантів, несе лише користь нашому здоров'ю:
- в рослинній олії немає поганого холестерину, а лише тригліцериди, які потрібні для правильної роботи печінки, виводять токсини і нормалізують обмін речовин;
- в яєчних жовтках міститься вітамін А, який потрібен для здоров'я нігтів, волосся і молодості шкіри;
- також домашній майонез містить калій, жирні кислоти, фосфор, вітаміни Е та В.
Вік кулінарного шедевру — понад 250 років. В оригіналі він складається лише з яєчних жовтків, гірчиці, лимонного соку, олії, оцту та приправ.
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