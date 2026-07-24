Чому досвідчені дачники не викидають кавову гущу: несподіване застосування в саду

Кавова гуща / © pixabay.com

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Після ранкової чашки кави більшість людей одразу викидають гущу, хоча вона може стати у пригоді в саду. За правильного використання її застосовують не лише як добавку до компосту, а й як простий спосіб частково відлякувати деяких комах під час відпочинку на відкритому повітрі.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Повністю висушена кавова гуща під час повільного тління виділяє дим, запах якого може відлякувати комарів, мух і ос. Для цього радять насипати суху гущу в металеву або іншу вогнетривку ємність і обережно підпалити так, щоб вона не спалахнула, а лише повільно тліла. Такий дим, за словами прихильників методу, здатен зменшити кількість комах біля тераси, альтанки чи зони відпочинку в саду.

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Водночас застосовувати цей спосіб потрібно лише на відкритому повітрі. Тліючу гущу не можна залишати без нагляду, а також слід тримати подалі від легкозаймистих предметів, дітей і домашніх тварин.

Крім того, кавову гущу часто використовують як добавку до компосту або ґрунту. Проте фахівці радять не зловживати нею: найкраще додавати її невеликими порціями, попередньо змішуючи із землею чи компостом. Якщо ж насипати гущу товстим шаром навколо рослин, вона може ущільнитися, через що волога та повітря гірше надходитимуть до коріння.

Експерти також наголошують, що кавова гуща не замінює спеціальних засобів для боротьби з комахами й не забезпечує гарантованого захисту від усіх шкідників. Однак це простий і доступний спосіб повторно використати залишки після приготування кави.

Якщо ж немає потреби застосовувати гущу для відлякування комах, її можна додати до компосту або змішати з ґрунтом у помірній кількості. Це допоможе знайти практичне застосування кавовим залишкам замість того, щоб просто викидати їх.

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