Чому досвідчені городники роблять на картоплі надріз перед висаджуванням: а ви і не здогадувалися

Можливо ви вже бачили, що деякі городники перед висаджуванням картоплі роблять на бульбах надріз.

Цей агротехнічний метод називається кербування. Виявляється, він доволі розповсюджений і використовується для того, щоб "розбудити" бруньки картоплі, яка ще "спить" після зими.

Фахівці стверджують, що після процедури кербування у картоплі проростають абсолютно всі вічка. Як результат, восени городник збирає вдвічі, а то й втричі більший урожай, в якому містяться виключно здорові та великі бульби.

Важливо пам'ятати, щоб отримати ефект від кербування, вдаватися до нього можна лише перед самим висаджуванням картоплі у ґрунт.

Що потрібно робити? На кожній бульбі зробіть кільцевий надріз, надріз по діагоналі чи з якогось одного боку.

Перед виконанням цього вкрай важливого завдання обов'язково продезінфікуйте ніж. Також його потрібно промивати щоразу після кожної окремої картоплини.

Надрізи повинні мати глибину не більше 1,5 см. Після цього картоплю розкладають і чекають на перші паростки.

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