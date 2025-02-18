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Чому досвідчені городники завжди садять на одній грядці моркву й цибулю: це треба запам'ятати

Чому досвідчені городники завжди садять на одній грядці моркву й цибулю: це треба запам'ятати

Чому треба садити моркву й цибулю разом / Фото: Freepik

Яке "сусідство" добре впливає на ці овочі, а яких культур краще не садити поруч, бо врожаю не дочекаєтеся.

Напевно, кожен досвідчений господар знає, що є такі "сусіди" на грядці, які дружать між собою, захищаючи один одного від шкідників, і разом дають гарний урожай. А є такі овочі, яких не варто садити разом, бо врожаю не дочекаєшся. Розповідаємо, чому треба садити моркву поряд із цибулею, а яких культур краще не сіяти біля цих овочів.

Чому моркву й цибулю треба садити разом: поради досвідчених господарів

  • По-перше, цибуля – це найкращий сусідній овоч, з яким морква добре уживається на одній грядці, і ось чому. Ці рослини захищають одна одну від шкідників, тому цибулю можна сміливо садити у міжрядді моркви.
  • По-друге, це дуже економить місце, якщо земельна ділянка досить невелика, і треба посадити ще купу городини. Адже цибулю збирають набагато раніше, ніж моркву. Земля після цибулі не буде пустувати, а морква матиме хороші умови для зростання й набирання ваги.
  • По-третє, не потрібно проривати моркву. Зазвичай у таких випадках моркву одразу сіють не густо.

Які рослини не можна садити біля моркви, бо врожаю не буде

  • Хрін садити не варто біля грядок із морквою, бо він негативно позначиться на її смакових властивостях, овоч буде гірким та несмачним.
  • Буряк також поганий сусід для моркви, бо конкурує з нею за поживні речовини.
  • Кріп сповільнює зростання моркви.

Яких "сусідів" не любить цибуля

Є рослини, які ворогують з цибулею, тому поруч їх садити не слід. Це квасоля, спаржа, крес-салат, горох, боби, кабачки, томати та перець. Ці культури забирають у цибулі всі корисні речовини, вона починає хворіти й сохнути.

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