Чому досвідчені городники завжди садять на одній грядці моркву й цибулю: це треба запам'ятати

Яке "сусідство" добре впливає на ці овочі, а яких культур краще не садити поруч, бо врожаю не дочекаєтеся.

Напевно, кожен досвідчений господар знає, що є такі "сусіди" на грядці, які дружать між собою, захищаючи один одного від шкідників, і разом дають гарний урожай. А є такі овочі, яких не варто садити разом, бо врожаю не дочекаєшся. Розповідаємо, чому треба садити моркву поряд із цибулею, а яких культур краще не сіяти біля цих овочів.

Чому моркву й цибулю треба садити разом: поради досвідчених господарів

По-перше, цибуля – це найкращий сусідній овоч, з яким морква добре уживається на одній грядці, і ось чому. Ці рослини захищають одна одну від шкідників, тому цибулю можна сміливо садити у міжрядді моркви.

цибуля – це найкращий сусідній овоч, з яким морква добре уживається на одній грядці, і ось чому. Ці рослини захищають одна одну від шкідників, тому цибулю можна сміливо садити у міжрядді моркви. По-друге, це дуже економить місце, якщо земельна ділянка досить невелика, і треба посадити ще купу городини. Адже цибулю збирають набагато раніше, ніж моркву. Земля після цибулі не буде пустувати, а морква матиме хороші умови для зростання й набирання ваги.

це дуже економить місце, якщо земельна ділянка досить невелика, і треба посадити ще купу городини. Адже цибулю збирають набагато раніше, ніж моркву. Земля після цибулі не буде пустувати, а морква матиме хороші умови для зростання й набирання ваги. По-третє, не потрібно проривати моркву. Зазвичай у таких випадках моркву одразу сіють не густо.

Які рослини не можна садити біля моркви, бо врожаю не буде

Хрін садити не варто біля грядок із морквою, бо він негативно позначиться на її смакових властивостях, овоч буде гірким та несмачним.

садити не варто біля грядок із морквою, бо він негативно позначиться на її смакових властивостях, овоч буде гірким та несмачним. Буряк також поганий сусід для моркви, бо конкурує з нею за поживні речовини.

також поганий сусід для моркви, бо конкурує з нею за поживні речовини. Кріп сповільнює зростання моркви.

Яких "сусідів" не любить цибуля

Є рослини, які ворогують з цибулею, тому поруч їх садити не слід. Це квасоля, спаржа, крес-салат, горох, боби, кабачки, томати та перець. Ці культури забирають у цибулі всі корисні речовини, вона починає хворіти й сохнути.

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