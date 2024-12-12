Чому досвідчені господині ніколи не викидають бананових шкірок: 5 корисних ідей застосування

Банани люблять усі, а от шкірки ми звикли одразу викидати. Але цього робити не варто, бо їх можна застосувати собі на користь. Розповідаємо, чому не слід викидати бананові шкірки — що можна з ними зробити.

Як можна застосувати бананову шкірку в побуті: поради господинь

Живильна маска. Така маска може бути корисною як для обличчя, так і для всього тіла. Щоб приготувати натуральний косметичний засіб, необхідно подрібнити шкірку банана, додати 100 г натурального йогурту і 2 столові ложки меду. Все добре перемішайте, нанесіть на обличчя, шию та зону декольте. Через 10-15 хвилин маску необхідно змити теплою водою.

Така маска може бути корисною як для обличчя, так і для всього тіла. Щоб приготувати натуральний косметичний засіб, необхідно подрібнити шкірку банана, додати 100 г натурального йогурту і 2 столові ложки меду. Все добре перемішайте, нанесіть на обличчя, шию та зону декольте. Через 10-15 хвилин маску необхідно змити теплою водою. Засіб від бородавок. Якщо у вас з’явилася бородавка, її варто потерти банановою шкіркою. Така побутова практика досить поширена, однак наукових доказів того, що це справді допомагає, немає.

Якщо у вас з’явилася бородавка, її варто потерти банановою шкіркою. Така побутова практика досить поширена, однак наукових доказів того, що це справді допомагає, немає. Лікування укусів кліщів та інших комах. Після укусу комахи нанесіть на шкіру розтерту бананову шкірку. У її складі є природні антигістамінні сполуки, які заспокоюють свербіж, що спричинений слиною комах.

Після укусу комахи нанесіть на шкіру розтерту бананову шкірку. У її складі є природні антигістамінні сполуки, які заспокоюють свербіж, що спричинений слиною комах. Засіб для очищення столового срібла. Після такого засобу срібний посуд сяятиме, неначе щойно з магазину. Розітріть шкірку банана, додайте трохи води, щоб утворилася пастоподібна суміш. Потім за допомогою ганчірки натріть цією пастою столове срібло і добре вимийте теплою водою.

Після такого засобу срібний посуд сяятиме, неначе щойно з магазину. Розітріть шкірку банана, додайте трохи води, щоб утворилася пастоподібна суміш. Потім за допомогою ганчірки натріть цією пастою столове срібло і добре вимийте теплою водою. Відбілювання зубів. Просто потріть шкіркою банана зуби — це допоможе відбілити емаль.

Читайте також:

Виростуть навіть на камінні: п’ять декоративних чагарників для найбіднішого ґрунту

Чому в жодному разі не можна дарувати рушники: неочікувана відповідь

До весни зберете не один урожай: яку зелень найкраще вирощувати на підвіконні