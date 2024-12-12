Чому досвідчені господині ніколи не викидають бананових шкірок: 5 корисних ідей застосування

Цим побутовим відходам можна знайти гідне застосування у господарстві.
Банани люблять усі, а от шкірки ми звикли одразу викидати. Але цього робити не варто, бо їх можна застосувати собі на користь. Розповідаємо, чому не слід викидати бананові шкірки — що можна з ними зробити.
Як можна застосувати бананову шкірку в побуті: поради господинь
- Живильна маска. Така маска може бути корисною як для обличчя, так і для всього тіла. Щоб приготувати натуральний косметичний засіб, необхідно подрібнити шкірку банана, додати 100 г натурального йогурту і 2 столові ложки меду. Все добре перемішайте, нанесіть на обличчя, шию та зону декольте. Через 10-15 хвилин маску необхідно змити теплою водою.
- Засіб від бородавок. Якщо у вас з’явилася бородавка, її варто потерти банановою шкіркою. Така побутова практика досить поширена, однак наукових доказів того, що це справді допомагає, немає.
- Лікування укусів кліщів та інших комах. Після укусу комахи нанесіть на шкіру розтерту бананову шкірку. У її складі є природні антигістамінні сполуки, які заспокоюють свербіж, що спричинений слиною комах.
- Засіб для очищення столового срібла. Після такого засобу срібний посуд сяятиме, неначе щойно з магазину. Розітріть шкірку банана, додайте трохи води, щоб утворилася пастоподібна суміш. Потім за допомогою ганчірки натріть цією пастою столове срібло і добре вимийте теплою водою.
- Відбілювання зубів. Просто потріть шкіркою банана зуби — це допоможе відбілити емаль.
Читайте також:
Виростуть навіть на камінні: п’ять декоративних чагарників для найбіднішого ґрунту
Чому в жодному разі не можна дарувати рушники: неочікувана відповідь
До весни зберете не один урожай: яку зелень найкраще вирощувати на підвіконні