Чому досвідчені господині ніколи не зливають воду в раковину після варіння картоплі

Більшість людей, зваривши картоплю, без жалю зливають воду у раковину. Але саме вона містить цілий набір корисних речовин, які можуть стати у пригоді вдома, на кухні чи навіть у саду. Досвідчені господині добре знають, що така рідина — це не просто залишки після приготування страви, а справжній природний засіб із безліччю корисних властивостей. Розповідаємо, як правильно використовувати цей натуральний продукт у побуті, кулінарії та догляді за рослинами.

Натуральне джерело поживних речовин для рослин. У картопляній воді залишаються крохмаль, калій, магній та інші мікроелементи. Саме тому її часто використовують для поливу кімнатних і садових рослин. Якщо рідина не містить солі, вона чудово підживлює ґрунт, роблячи його родючішим. Особливо добре така вода підходить для фіалок, алое, каланхое, фікуса, а також для розсади овочів. Важливо: поливати можна лише остиглою і несолоною водою.

Корисна основа для тіста, соусів і супів. Крохмаль, що залишається після варіння картоплі, робить рідину густішою, тому її часто додають у дріжджове та пісочне тісто. Випічка виходить більш ніжною і довше не черствіє. Також картопляна вода може стати чудовою основою для приготування супів, соусів і підлив, вона надає стравам м’яку консистенцію і приємний аромат.

Засіб для миття посуду та виведення плям. Завдяки природним властивостям крохмалю, картопляна вода допомагає відмивати жир і бруд. Трохи остудженою рідиною можна протерти каструлі, сковороди, кришки та навіть кухонну плиту — поверхні стануть блискучими без використання хімії. Також ця вода допомагає вивести плями на тканині, треба лише замочити річ на 30 хвилин, а потім випрати звичайним способом.