Чому досвідчені господині обов’язково додають вершки у фарш для котлет: кулінарний секрет

Навіщо у фарш додавати вершки / © Pixabay

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Багато господинь шукають спосіб зробити домашні котлети ніжними, м’якими та соковитими. Часто для цього до м’ясної основи додають сало або вершкове масло. Так, це дійсно працює, однак страва виходить надто жирною. А вершки — це прекрасна альтернатива, яка дозволяє зберегти ідеальний смак і легкість котлет. Про це пише ресурс ua-novosti.info.

Як вершки змінюють текстуру котлет

Роблять м’ясо ніжнішим. Зберігають соковитість навіть після смаження. Збалансовують смак без зайвого жиру. Забезпечують м’яку, рівномірну текстуру.

Як правильно додавати вершки у фарш

Обирайте вершки з жирністю 10%, вони найкраще підходять для поєднання із м’ясом. На 500 г фаршу потрібно 200 мл вершків. Не вливайте всю рідину одразу. Додайте половину порції вершків після того, як ви перемололи м’ясо, цибулю та замочений хлібний м’якуш. Ретельно вимішайте фарш, щоб вершки добре розподілились. Потім долийте другу половину вершків, фарш має стати еластичним, але не рідким. Щоб посилити ефект, можна додати до фаршу маленький шматочок вершкового масла. Воно має бути м’яким, це допоможе краще перемішати інгредієнти.

Не поспішайте одразу формувати котлети. Щойно ви замісили фарш із вершками, дайте йому відпочити в холодильнику приблизно годину. Це допоможе масі стабілізуватись, і котлети не розпадатимуться під час смаження.