Чому досвідчені кухарі радять варити пельмені в молоці / © Pixabay

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Вся суть полягає у тому, як молоко взаємодіє з борошняною основою та м’ясною начинкою.

Молочні білки — казеїн і сироватка — обволікають тісто, формуючи навколо нього своєрідний захисний шар. Це не дозволяє клейковині розм’якшуватися надмірно, тому пельмені не розбухають і тримають свою форму.

До того ж молоко робить фарш більш ніжним, що особливо помітно, якщо м’ясо спочатку було трохи жорстким.

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Для варіння можна використовувати навіть розведене молоко в пропорції 1:1 з водою, хоча найкраще брати повноцінне, натуральне молоко. Його слід довести до кипіння, посолити та обережно опустити пельмені. Готуйте їх на середньому вогні близько 7–8 хвилин, час від часу акуратно помішуючи.

Завдяки такому способу пельмені отримують ніжний вершковий смак, а бульйон виходить густим і насиченим, що робить його ідеальною основою для соусу. Додайте трохи вершкового масла, свіжу зелень та чорний перець — і смак буде бездоганним.

Ще один приємний бонус — молоко допомагає позбутися різкого запаху замороженого м’яса, що особливо корисно для магазинних напівфабрикатів.

Водночас варто пам’ятати, що молоко швидко піниться, тож каструлю потрібно постійно контролювати, щоб не втекти.

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Щоб піна не втікала з каструлі, рекомендують змастити її краї вершковим маслом — воно руйнує бульбашки і запобігає переливанню.

Варто також уникати варіння пельменів з рибною або грибною начинкою у молоці, бо молочний смак не поєднується з такими наповнювачами.

Ті, хто вже спробував цей спосіб, жартують, що навіть найпростіші пельмені перетворюються на вишукану ресторанну страву.

І якщо подати їх із соусом із сметани та свіжого кропу, гості навряд чи повірять, що це домашня страва.

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