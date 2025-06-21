Чому досвідчені кулінари радять солити овочі перед приготуванням: трюк, який змінює все

Навіщо солити овочі на початку приготування / © Pixabay

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Найчастіше ми солимо страву наприкінці приготування або всередині процесу. Однак, для багатьох овочів сіль необхідна ще на самому початку: коли ви готуєте їх до приготування. Тобто за 10-30 хвилин до оброблення.

Навіщо солити овочі на початку приготування

Як зазначають експерти, вся справа в осмосі. Це природній процес, під час якого вода прагне переміститися туди, де більше розчинених речовин (в цьому разі солі).

Якщо посипати нарізані овочі сіллю і залишити їх так на деякий час, то з клітин витягнеться надлишкова волога.

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Здавалося б, навіщо нам підсушувати овочі? Але саме в цьому й схований основний секрет. Видалення зайвої вологи дає кілька важливих переваг:

покращення текстури — такі овочі будуть менше розварюватися, тобто, якщо ви готуєте рагу, то вони триматимуть своє форму, не перетворюючись на кашу (особливо важливо це для баклажанів та гарбуза);

зникнення гіркоти — це найбільш актуально для баклажанів, які часто гірчать після приготування;

овочі хрустять і краще запікаються — якщо на поверхні овочів менше вологи, то вони швидше карамелізуються під час запікання або смаження (спробуйте так зробити з картоплею для фрі — посоліть і залишіть на 10-15 хвилин, а перед смаженням промокніть паперовим рушником);

страва вбере менше олії — завдяки сухій поверхні олія не проникає глибоко всередину, то овочі будуть більш дієтичними.

Соління овочів перед приготуванням вимагає мінімум зусиль, але дає дуже хороші результати. Цей секрет використовують професійні кухарі, щоб отримати хрумкі та корисні овочі.