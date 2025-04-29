Чому досвідчені кулінари радять заморожувати картоплю перед смаженням: спробуєте раз і будете так робити завжди

Чому люди заморожують картоплю перед смаженням / © Pixabay

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Скористайтеся цим методом — і звичні страви з картоплі здивують вас новим, винятковим смаком.

Уся хитрість у тому, що заморожена перед смаженням картопля зберігає ніжну текстуру всередині, водночас покриваючись апетитною хрусткою скоринкою.

Льодова плівка, яка утворюється під час заморожування, ніби захищає м’якоть від пересушування, а завдяки швидкому випаровуванню вологи на початку смаження поверхня картоплі рівномірно й рум’яно підсмажується.

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Спершу ретельно очищаємо картоплю, промиваємо її під водою та нарізаємо тонкою соломкою.

Щойно нарізали — одразу опускаємо скибочки у холодну воду, інакше вони швидко потемніють і втратять апетитний вигляд.

Тим часом готуємо розчин: у склянці води розмішуємо по ложці солі та цукру, а потім додаємо його до посудини з картоплею.

Приблизно через 20 хвилин вода стане мутною — це означає, що з бульб вийшов зайвий крохмаль.

Після цього дістаємо картоплю, викладаємо на паперові серветки та ретельно просушуємо.

Коли соломка повністю висохне, перекладаємо її в пакет і кладемо в морозильник, доки вона повністю не замерзне.

Для смаження розігріваємо на сковороді олію — її рівень має бути приблизно сантиметр заввишки. Обсмажуємо картоплю 7–8 хвилин на сильному вогні до рум’яної скоринки.

Готову страву викладаємо на тарілку й подаємо з кетчупом — це чудове доповнення до бургерів або м’ясних страв.